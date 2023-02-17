Откуда в январских платежках ижевчан появились неожиданные суммы за отопление и что с этим делать

Ижевчане ощутили на себе финансовые последствия январских морозов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году ижевчане начали оплачивать отопление по факту, а с 1 декабря произошло внеплановое повышение тарифов на услуги ЖКХ. Жители морально приготовились платить этой зимой больше, но февральские платежки все равно удивили своими суммами. В некоторых случаях платеж вырос в несколько раз.

Наши коллеги с портала IZHLIFE (18+) приводят возмущенные комментарии людей.

«В декабре оплатила 2500 только за отопление, а сейчас уже 3700. Что дальше будет?» – задается вопросом ижевчанка Любовь.

А другая жительница столицы Удмуртии по имени Людмила возмущается: «Платежка вышла на 10 тысяч! При этом плачу все исправно. Это же непосильная сумма, почему с нас берут столько денег?»

Сейчас сложно сказать, как изменятся эти цифры, – все зависит от того, будут ли еще этой зимой морозы.

Плюс 150% за 5 лет

Для наглядности покажем, как в последние пять лет менялись суммы в платежке за январь. Путь это будет однокомнатная квартира в хрущевке с одним жильцом, компанию которому составляет домашний кот. И вот что у нас получается.

В 2023 году платежи заметно возросли Фото: Архив КП

В течение пяти лет тариф за отопление увеличился на 600,68 руб. (+33% по отношению к цифре 2019 года). При этом хозяин квартиры стал платить в январе на 1434,83 руб. больше (+150% по отношению к цифре 2019 года).

Но если в течение четырех лет сумма росла плавно – каждый год не более чем на 100 руб., – то в последний год произошел резкий скачок. По сравнению с январем 2022 года в январе 2023-го счет за отопление увеличился более чем на 1,2 тыс. руб. Хотя тариф за год поднялся менее чем на 300 руб.

В 2022 году ижевчане начали оплачивать отопление по факту Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Откуда такие цифры и что с ними делать?

Как мы уже говорили выше, с этого сезона Ижевск перешел на оплату отопления по факту. Если раньше мы ежемесячно вносили одну и ту же сумму, после чего делался перерасчет, то теперь по итогам месяца оплачиваем ровно то количество тепла, которое за минувший месяц получили. Так что после морозов цифры в платежках и правда могут испугать. Вот и в январе этого года были холода до -37 градусов. Чтобы их пережить, пришлось топить сильнее.

Как итог, мы потребляли много тепла по обновленным тарифам. Так что никакой ошибки тут нет. К зимним затратам на отопление придется привыкать и планировать их заранее. Зато летом за теплоснабжение мы не будем платить вообще.

К зимним затратам на отопление придется привыкать и планировать их заранее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, чтобы уменьшить расход тепла и сэкономить, есть несколько способов. Мы уже рассказывали о них. А если у вас сложное финансовое положение и вы не можете заплатить всю сумму сразу, можно сделать это в рассрочку.

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