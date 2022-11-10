Быстрый и теплый: супруги из Ижевска рассказали, как выбрали материалы для строительства дома

Фото: предоставлено партнером

Спустя год после свадьбы супруги Воробьевы задумались о собственном доме, который мог бы стать семейным гнездышком для их будущих детей. Участок земли в их собственности уже был, так что осталось только построить на нем дом. Марина и Сергей погрузились в увлекательный квест по выбору материала для будущего жилья.

«Жена мечтала о доме из дерева, а я склонялся к более долговечному и надежному кирпичу. Потом решили все же посмотреть и другие варианты, для чего и обратились к специалисту, который рассказал нам о СИП-панелях. О таком материале мы слышали впервые, поэтому попросили подробную консультацию. Надеюсь, что наши вопросы и ответы эксперта будут полезны ижевчанам», – поделился Сергей.

Что такое СИП-панели?

СИП-панели, из которых и возводятся дома и дачные домики – это трехслойный материал, состоящий из двух внешних слоев и утеплителя между ними.

Плиты ОСП (наружный слой) изготавливается из высококачественной древесины, которая расщепляется на щепки и стружки и склеивается под давлением. В качестве утеплителя используется твердый пенополистирол (не пропускает влагу и пар, не рассыпается со временем).

СИП-панели известны уже давно, поэтому не раз проверены и совершенно безопасны для здоровья человека. Главное – приобретать продукцию проверенных производителей, которые смогут подтвердить документально ее соответствие существующим стандартам качества!

Фото: предоставлено партнером

Как этот материал сохраняет тепло?

Прекрасно, заверил нас консультант. СИП-панели изготавливаются толщиной 174 мм, и они сохраняют тепло не хуже, чем кирпичная стена в 500 мм. Кроме этого, особенностью материала является небольшая тепловая инерция, соответственно постройка быстрее прогревается. Безусловно, эти критерии позволяют существенно экономить на отоплении. Летом в таком доме будет держаться приятная прохлада.

Но есть важный момент: в доме из СИП-панелей необходимо установить систему приточно-вытяжной вентиляции.

Есть ли сложность в проектировании и какой срок службы?

Наш собеседник сообщил, что дома из СИП-панелей строятся по канадской технологии, реализовать можно практически любой проект, учитывая технические моменты деревянного домостроения. Его можно будет обшить и украсить любым способом. В итоге может получиться классическая усадьба, респектабельный коттедж, постройка в скандинавском стиле или хай-тек.

Небольшой вес панелей позволяет строить быстро, легко, в любое время года и без дорогостоящего фундамента, что конечно же отразится на стоимости дома.

Для того, чтобы построить небольшой загородный дом, достаточно двух-трех месяцев. Срок его службы, как и любого другого материала, зависит от качества материалов и профессионализма строителей. И он не меньше, чем у любой другой постройки из каркасного материала и достигает 100 лет.

Фото: предоставлено партнером

Как с пожаробезопасностью?

Не выше, чем у деревянной постройки, заверил нас собеседник. Однако благодаря тому, что структура панелей спрессована, у нее большая сопротивляемость открытому пламени. То есть 15-20 минут материал лишь тлеет.

Что по стоимости?

Цена качественной СИП-панели достаточно высокая, однако окончательная стоимость панелей будет ниже, чем, например, из кирпича. Кроме этого, теплоизоляционные свойства такого дома позволят экономить на теплоснабжении.

За счет небольшой толщины стен дом из СИП-панелей получает до 15 % дополнительной полезной площади.

Фото: предоставлено партнером

Можно ли строить дом из СИП-панелей самостоятельно?

«Можно, конечно, но стоит правильно оценить свои силы и возможности, – ответил эксперт. – Все же лучше всего поручить это важное дело профессионалам, которые в курсе всех тонкостей и нюансов».

Он рассказал, что существует три этапа строительства:

1. проектирование;

2. подготовка (изготавливается домокомплект, заливается фундамент либо устанавливается свайное поле);

3. монтаж домокомплекта (на сборку каркаса уходит не более одного месяца).

Стоит отметить, что в домокомплект входят: сип-панели для стен и перекрытий дома, включая перекрытия кровли (для домов мансардного типа), а также строганный пиломатериал камерной сушки, необходимый для сборки дома.

Послушали отзывы!

— Получив консультацию эксперта, мы кинули клич своим знакомым и их знакомым, чтобы собрать мнение владельцев таких домов. Нашлись четыре хозяина домов из СИП-панелей. Выслушав их отзывы, мы все же решили, что именно этот материал станет основой для нашего дома. Они нам даже посоветовали компанию, которая не только производит качественные панели, но и возводит дома. А это очень удобно!

— Свой дом мы заказали у предприятия «SIP-строй» (ИП Хернасова Э.Ф.) с безупречной репутацией с 2014 года, и строительство нашего семейного гнездышка уже началось. Сейчас строители заняты фундаментом, а на следующей неделе уже начнется монтаж. А мы тем временем уже подбираем материалы для внутренней отделки. Дом, если им займутся профессионалы, – это не так уже долго и дорого. Пусть и ваши мечты о собственном доме тоже сбудутся!

Узнать о технологии, предлагаемых проектах и стоимости можно:

- по адресу: Завьяловский район, с. Первомайский, ул. Азина, 14а

- тел.: +7 (3412) 77-30-14

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Фото: предоставлено партнером

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