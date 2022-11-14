Прогноз погоды в Ижевске с 14 по 20 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в Ижевске начнет холодать, начинается настоящее предзимье, и, по данным пресс-службы Удмуртского гидрометцентра, это даже поздно – обычно уже в первую декаду ноября в республике устанавливается постоянный снежный покров. Однако до конца прошлой недели сохранялась дождливая погода, которую принесли теплые воздушные массы из Атлантики. Теперь же они ушли, и зима медленно, но верно начинает вступать в свои права.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, 14 ноября, днем температура воздуха будет держаться около 0 °С, ночью опустится до -7 °С.

Во вторник, 15 ноября, по данным Росгидрометцентра, будет облачно, пройдет небольшой снег. Столбик термометра днем окажется на отметке -6 °С, к вечеру опустится до -10 °С. Северный ветер днем будет дуть со скоростью около 4 м/с, а ночью изменит направление на северо-западное и ослабнет; осадки прекратятся. Однако Яндекс.Погода прогнозирует небольшой снег вплоть до следующего утра.

В среду, 16 ноября, выглянет солнце (хотя, по данным Яндекс.Погоды, вся неделя будет пасмурной). Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха опустится до -8.. -9 °С, а ночью – до -11.. -12 °С. Ветер в течение суток сохранит северное направление, его скорость будет небольшой – около 1-2 м/с.

17 ноября, в четверг, в Ижевске – снова переменная облачность и до -7.. -8 °С. Росгидрометцентр осадков не обещает, по данным Яндекс.Погоды – небольшой снег. Ночью до -10 °С. Ветер по-прежнему будет довольно слабым, с северо-восточного он изменится на восточный.

В пятницу, 18 ноября, Росгидрометцентр обещает ижевчанам третий относительно солнечный день (у Яндекса продолжается облачная погода и снег). Днем будет около -6 °С, ночью похолодает до -9 °С. Ветер сохранит северо-восточное направление, его скорость будет 2-3 м/с.

В субботу, 19 ноября, прогнозы интернет-сервисов опять расходятся. По данным Росгидрометцентра, небо затянут облака, и начнется сильный снегопад, а столбик термометра остановится около -4 °С. По данным Яндекс.Погоды, выпадет небольшой снег, который закончится во второй половине дня, а на термометре будет около -7.. -6 °С. Ночью – до -11..-9, и снова небольшой снег. Ветер все так же северо-восточный, не выше 5 м/с.

В воскресенье, 20 ноября, ожидается сплошная или переменная облачность, без осадков. Дневная температура установится около -9.. -7 °С, ночная – около -10 °С. Ветер может остаться северо-западным, а может поменяться на северный или северо-восточный со скоростью 2-3 м/с.

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