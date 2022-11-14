До 0 градусов тепла и небольшой снег ожидают синоптики в Ижевске 14 ноября

Возможны заморозки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице республики в течение дня ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Днем столбик термометра не поднимется выше 0 °С. Ветер северный 6 м/с. Ночью ожидаются заморозки. По данным сервиса Яндекс.Погода, температура опустится до -7 °С. Хорошего вам дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фигуристка из Удмуртии выиграла короткую программу на Гран-при России

В Удмуртии открыли лыжную трассу длинной в 2,5 километра

Участникам спецоперации отправятся более ста пар теплых носков и варежек из Удмуртии