До 0 градусов тепла и небольшой снег ожидают синоптики в Ижевске 14 ноября

Возможны заморозки
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице республики в течение дня ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
Днем столбик термометра не поднимется выше 0 °С. Ветер северный 6 м/с. Ночью ожидаются заморозки. По данным сервиса Яндекс.Погода, температура опустится до -7 °С. Хорошего вам дня!
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