Явных погодных аномалий в марте не ожидается Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы дождались! Первый месяц весны на календаре. Хотя явных отличий от зимы пока еще не видно. Когда потеплеет, будут ли еще снегопады и стоит ли убирать зимние вещи до следующего года? Разбираемся, каким будет март 2023-го в столице Удмуртии.

Весна не торопится?

Ранее наш постоянный эксперт Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ, сообщил, что настоящей весны стоит ожидать не ранее 20-х чисел марта, а первые две декады месяца практически не будут отличаться от февраля.

Средняя температура марта за 20 лет в Ижевске составляла -4,3°С Фото: Архив КП

К слову, февраль, по данным сервиса Погода и климат, выдался на 2°С теплее, чем бывает в норме, – средняя температура за месяц составила -9,1°С вместо ожидаемых -11°С. При этом самая низкая температура воздуха была зафиксирована 19 февраля – около -22°С, а самым теплым днем стал понедельник, 27 февраля – на термометре в Ижевске было около +2°С. Потому, наверное, правильнее будет сказать, что это февраль не слишком отличался от грядущего марта.

Ижевск находится в розовой зоне, это значит, что температуры будут близко к норме, но с вероятностью ее незначительного превышения. Фото: meteoinfo.ru

Опять-таки в прошлом году и февраль, и март были заметно теплее: средняя температура в феврале составляла -4,5°С, в марте чуть ниже – около -6,9°С. А если взять данные за последние 20 лет, то средняя температура марта в Ижевске составляла -4,3°С. Самый теплый март за это время был в 2020 году – средняя температура составляла +0,6°С, а самый холодный – в 9018 году, около -9,3°С.

Росгидрометцентр в этом месяце явных аномалий не обещает. Температура воздуха ожидается на уровне средних многолетних значений, только на юге Приволжского федерального округа будет на 1°С выше нормы. Ижевск находится севернее, судя по карте аномалий, в нашем городе может быть только чуть-чуть теплее нормы.

Ижевск находится в зеленой хоне, то есть количество осадков в марте будт около нормы. Фото: meteoinfo.ru

Что касается количества осадков за месяц, то оно будет средним, не ниже и не выше нормы. Кстати, за февраль мы до нормы осадков 10% не добрали.

Какую весну в Ижевске обещают интернет-сервисы

По прогнозам интернет-сервисов, март также будет похож на последнюю неделю февраля – пасмурный, с оттепелями и мокрым снегом.

По прогнозу Росгидрометцентра на официальном сайте, первая неделя первого весеннего месяца будет не очень холодной и довольно снежной. Днем столбик термометра не опустится ниже -8°С. Ночью в первых числах ожидается до -20°С, но последующие ночи станут мягче.

По данным Яндекс.Погоды, уже с 5 марта установится теплая погода с температурами от 0°С до -4°С. В начале месяца будет несколько ночей, когда столбик термометра достигнет значений -8.. -10°С, в остальные ночи так же будет не прохладнее -5°С. Осадков будет довольно много – почти каждый день, но сильные снегопады прогнозируются только в самом начале месяца, а снег с дождем – только в самом конце. Солнечных дней в марте Яндекс не обещает вообще.

Снегопады еще будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз сервиса Погода Майл.ру несколько отличается. Во-первых, после 8 марта, согласно данным сайта, в Ижевске начнет выглядывать солнышко. Но только выглядывать, а не полноценно светить. Количество осадков умеренное. Начало марта Майл.ру видит более прохладным, чем Яндекс и Росгидрометцентр: в конце первой недели днем будет до -10°С, а ночью – аж до -26°С. Но дальше придет потепление, возможен переход через 0°С. Во второй декаде дневные температуры будут держаться около -3.. -7°С, а ночные – около -10°С, хотя днем возможны скачки до +1°С, а по ночам единичные падения до -21°С.

По прогнозу Гисметео, уже со второй недели марта начнется дождь со снегом, а солнце покажется на пару дней в середине месяца. При этом даже в начале марта температуры днем не опустятся ниже -7°С, а ночью – ниже -13°С. Во второй декаде Гисметео обещает -1.. -4°С днем и -4.. -9°С ночью, а в третьей декаде +2.. -1°С днем и -1.. -3°С ночью. Однако в последнюю неделю месяца возможно похолодание до -6°С днем и -9°С ночью.

О чем говорили в народе

Напомним, раньше в народе говорили, что теплый февраль предшествует холодной весне, так что прошлогодняя ситуация, когда март был холоднее февраля, может повториться.

Также считалось, что длинные сосульки вырастают к затяжной весне. Пока их особо не видно, наблюдаем.

Солнца будет мало, но мы его все равно ждем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 февраля на Руси праздновали Сретение, эта дата считалась первой встречей зимы и весны. Говорили, что оттепель в этот день предвещает раннюю и теплую весну, морозы – холодную весну, а снег – затяжную. 15 февраля 2023 года в Ижевске было около -7°С, отмечался небольшой снег. Видимо, весна будет неторопливой и не слишком теплой.

Если говорить о приметах марта, то первая дата, о которой судили по дальнейшим весне и лету, было 14 марта – Евдокия Плющиха. Если в этот день будет хорошая погода, то весна и лето будут теплыми.

А вот снежные заносы 15 марта говорили нашим предкам о том, что лето не будет спешить, и травы взойдут поздно.

17 марта отмечали день Герасима Грачевника. При раннем прилете грачей на Руси настраивались и на раннюю весну.

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