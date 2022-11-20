Мороз и солнце: лучшие фотографии заснеженного Ижевска

Здесь фотографии на любой вкус: птицы, белочки и много снега
Фото: Мария Бакланова
Несмотря на минусовую температуру за окном, зима – чудесное время! Можно лепить снеговиков и делать снежных ангелов, выезжать за город для активного отдыха или мирно гулять по парку. «Комсомолка» решила собрать для вас красоты заснеженного Ижевска.
Солнце в легкий морозец кажется еще ярче
Фото: Мария Бакланова
Признайтесь, в первые снежные деньки даже во взрослых людях просыпается ребячество. Уже подумывали сбить сосульку?
Фото: Мария Бакланова
Доверчивые бельчата сейчас рады всем гостям. Разумеется, если у них есть что-то вкусное
Фото: Мария Бакланова
Снег окутал город и придал ему небывалый шарм
Фото: Мария Бакланова
Голуби тоже не откажутся от угощений
Фото: Мария Бакланова
Пары пожилых людей в такую пору особенно милые. Вы только посмотрите, как они друг на друга смотрят!
Фото: Мария Бакланова
Для детей настало отличное время, чтобы кататься на импровизированных коньках после школы. Эх, какие годы!
Фото: Мария Бакланова
Гулять с детьми, когда на улице легких морозец, – сплошное удовольствие!
Фото: Мария Бакланова
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