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Общество20 ноября 2022 8:50

Мороз и солнце: лучшие фотографии заснеженного Ижевска

«Комсомолка» собрала красоты столицы Удмуртии
Софья Лямина
Здесь фотографии на любой вкус: птицы, белочки и много снега

Здесь фотографии на любой вкус: птицы, белочки и много снега

Фото: Мария Бакланова

Несмотря на минусовую температуру за окном, зима – чудесное время! Можно лепить снеговиков и делать снежных ангелов, выезжать за город для активного отдыха или мирно гулять по парку. «Комсомолка» решила собрать для вас красоты заснеженного Ижевска.

Солнце в легкий морозец кажется еще ярче

Солнце в легкий морозец кажется еще ярче

Фото: Мария Бакланова

Признайтесь, в первые снежные деньки даже во взрослых людях просыпается ребячество. Уже подумывали сбить сосульку?

Признайтесь, в первые снежные деньки даже во взрослых людях просыпается ребячество. Уже подумывали сбить сосульку?

Фото: Мария Бакланова

Доверчивые бельчата сейчас рады всем гостям. Разумеется, если у них есть что-то вкусное

Доверчивые бельчата сейчас рады всем гостям. Разумеется, если у них есть что-то вкусное

Фото: Мария Бакланова

Снег окутал город и придал ему небывалый шарм

Снег окутал город и придал ему небывалый шарм

Фото: Мария Бакланова

Голуби тоже не откажутся от угощений

Голуби тоже не откажутся от угощений

Фото: Мария Бакланова

Пары пожилых людей в такую пору особенно милые. Вы только посмотрите, как они друг на друга смотрят!

Пары пожилых людей в такую пору особенно милые. Вы только посмотрите, как они друг на друга смотрят!

Фото: Мария Бакланова

Для детей настало отличное время, чтобы кататься на импровизированных коньках после школы. Эх, какие годы!

Для детей настало отличное время, чтобы кататься на импровизированных коньках после школы. Эх, какие годы!

Фото: Мария Бакланова

Гулять с детьми, когда на улице легких морозец, – сплошное удовольствие!

Гулять с детьми, когда на улице легких морозец, – сплошное удовольствие!

Фото: Мария Бакланова

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