Мороз и солнце: лучшие фотографии заснеженного Ижевска

Здесь фотографии на любой вкус: птицы, белочки и много снега Фото: Мария Бакланова

Несмотря на минусовую температуру за окном, зима – чудесное время! Можно лепить снеговиков и делать снежных ангелов, выезжать за город для активного отдыха или мирно гулять по парку. «Комсомолка» решила собрать для вас красоты заснеженного Ижевска.

Солнце в легкий морозец кажется еще ярче Фото: Мария Бакланова

Признайтесь, в первые снежные деньки даже во взрослых людях просыпается ребячество. Уже подумывали сбить сосульку? Фото: Мария Бакланова

Доверчивые бельчата сейчас рады всем гостям. Разумеется, если у них есть что-то вкусное Фото: Мария Бакланова

Снег окутал город и придал ему небывалый шарм Фото: Мария Бакланова

Голуби тоже не откажутся от угощений Фото: Мария Бакланова

Пары пожилых людей в такую пору особенно милые. Вы только посмотрите, как они друг на друга смотрят! Фото: Мария Бакланова

Для детей настало отличное время, чтобы кататься на импровизированных коньках после школы. Эх, какие годы! Фото: Мария Бакланова

Гулять с детьми, когда на улице легких морозец, – сплошное удовольствие! Фото: Мария Бакланова

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