Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Холода в начале этой недели обернулись для жителей Ижевска неожиданным теплом. Начались сильные снегопады, которые в считанные минуты буквально парализовали город. Пятница вновь стала умеренно холодной, а в выходные, по предварительным прогнозам, температурные качели продолжатся.

Теперь подробнее о каждом дне.

В субботу, 26 ноября, температура воздуха, по данным Росгидрометцентра и Яндекс.Погоды, ожидается около -5.. -6 °С. Днем столицу Удмуртии может вновь капитально засыпать снегом, хотя, по прогнозу Яндекса, снегопад все же не будет слишком сильным. Пасмурная погода продержится до вечера. Ночью температура упадет до -15 °С (хотя Яндекс обещает похолодание не более -10°С). Западный ветер со скоростью 3-4 м/с сохранится до следующего утра.

В воскресенье, 27 ноября, Росгидрометцентр прогнозирует переменную облачность без осадков, Яндекс.Погода – небольшой снег. Столбик термометра днем достигнет -11.. -12 °С, ночь станет еще холоднее предыдущей – до -19 °С. Ветер ближе к вечеру изменит направление на северное, но останется довольно слабым, около 3 м/с.

В начале следующей недели, согласно предварительному прогнозу, погода будет похожа на воскресную.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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