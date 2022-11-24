В Ижевске буксуют все: фуры, легковушки, пешеходы

Покажем как Ижевск встретил первый сильный снегопад Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Больше суток в столице Удмуртии не прекращался сильный снегопад. Он стал причиной ряда проблем для жителей Ижевска. Только за вчерашний день, 23 ноября, как сообщило МЧС республики, выпало от 11 до 18 см снега. С утра уже 24 ноября на улицы города вышли 93 единицы снегоуборочной техники, а пешеходные переходы и остановки расчищали почти 100 человек.

Утренние герои города Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Опаздывающие на работу жители Ижевска, судя по комментариям в социальных сетях, тоже были не восторге от испортившихся погодных условий, поскольку цены на поездку в такси вызывали, мягко говоря, легкий шок и возмущение, – время ожидания транспорта составляло от 20 до 30 минут, а сама поездка, например, от городка Металлургов до ул. Авангардной, стоила почти 550 рублей.

Поднебесные цены на такси никого не оставили равнодушными Фото: Елена Атум

Дойти до остановки и сесть в общественный транспорт тоже было нелегким испытанием, – снежная каша затрудняла передвижение пешеходов.

Чтобы дойти до нужного объекта, нужно преодолеть серьезные препятствия в виде снега Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фуры буксовали как на региональных, так и на городских трассах. Из-за таких помех встал и общественный транспорт.

«Трамваи встали на перекрестке Гагарина – Магистральная, бензовоз перекрыл дорогу и буксует», – написала в комментариях Ольга.

«Фура шлифует, Кирова стоит», – пишет наша читательница Евгения.

Фура перегородила проезд на ул. Кирова Фото: Евгения Рябкова

Движение легковых автомобилей по городским дорогам также было затруднено. Транспорт двигался со скоростью не более 40 км/ч, а пробки растянулись на несколько километров практически по всем улицам.

Пробка на ул. Кирова Фото: Мария Бакланова

Застрявшие автомобили стали поводом для сплочения водителей. Каждый помогал, как мог.

Прохожие останавливались, чтобы помочь водителям Фото: Мария Бакланова

Сейчас снегопад практически прекратился. Надолго ли? Но у дорожных служб появилось время привести центральные улицы и внутриквартальные проезжие части в порядок.

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