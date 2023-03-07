Обновления для электросамокатов: появятся ли в Ижевске дорожки и парковки для средств индивидуальной мобильности

Для электросамокатов появятся парковки и дорожки. Фото: Антон Обухов

Новые правила дорожного движения для электросамокатов начали действовать с 1 марта. В изменения вошли скоростные ограничения и возрастной порог водителя. Однако правила коснулись и властей – теперь же в регионах должны появиться парковки и дорожки для этого вида транспорта. Наши коллеги из «Коммерсантъ – Удмуртия» (16+) узнали, что появится в Ижевске для улучшения инфраструктуры.

Что попало под правило

Управлять СИМ теперь могут лица старше 14 лет Фото: Михаил Красильников

В целом эти изменения коснутся средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся не только электросамокаты, но и моноколеса, гироскутеры и другие транспортные средства. А вот воспользоваться ими на проезжей части смогут уже лица старше 14 лет. Скоростной режим при пользовании СИМ не должен превышать 25 км/ч, а также водитель обязан соблюдать разметку и «читать» знаки.

Если нет возможности ехать по автомобильной дороге, тогда придется воспользоваться велодорожкой. Если отсутствуют и они, в таком случае разрешается выезжать на тротуар, но вес СИМ не должен превышать 35 кг. Также транспортное средство должно быть оборудовано тормозами, звуковым сигналом и опознавательными огнями.

Важное замечание: на автодорогах, где установлена скорость выше 60 км/ч, на СИМ проехать уже не получится, в противном случае будут применяться штрафы – от 800 до 1,5 тыс. рублей.

Какие работы ожидаются

Первые кикшеринговые сервисы появились в Ижевске в 2020 году. С их помощью можно было арендовать электросамокат от компании Whoosh, которую следующей весной заменил шеринг Lucky Bike (позже – Urent). Еще одной компанией по аренде электросамокатов стала марка Volt, но больше они этим не занимаются.

Сейчас дорожек для СИМ в Удмуртии пока нет, власти говорят, что это дело поправимо – новых, конечно, пока не планируется, но зато продлят велосипедные и пешеходные, по которым владельцы СИМ тоже могут ездить. Правда, парковок для такого транспортного средства нет.

«После введения на федеральном уровне требований к парковочным местам для СИМ будет определена возможность совместимости парковки велосипедов и средств индивидуальной мобильности», – сказал Алексей Горбачев, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Таким образом, администрации городов и районов должны разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего расположения парковок. Число же муниципальных парковок будет расти до тех пор, пока потребность в них не станет стабильной.

«На сегодняшний день специализированные парковки для электросамокатов не предусмотрены, а велосипедные для них не предназначены. Выделение отдельной полосы для СИМ также не запланировано. Будет разрабатываться нормативная документация об организации парковок в заездных карманах для СИМ в местах их наибольшей концентрации и по мере необходимости», – сообщил начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации города Евгений Бунтов.

Новые правила для электросамокатов

Управлять электросамокатом нужно с особой осторожностью. Фото: Антон Обухов

Возможно, электросамокаты могут отчасти заменить автомобили и общественный транспорт, но не стоит забывать, что при их использовании есть риск ДТП. Поэтому ради безопасности жителей Ижевска внедрили правила использования СИМ.

«Мы живем в развивающемся новом мире, где становится востребованным новый вид транспорта, и государство должно идти навстречу и предпринимать меры регулирования. Начиная от создания инфраструктуры, включающей в себя и парковки, и зарядку для электросамокатов, заканчивая разработкой новых правил дорожного движения для участников», – прокомментировал Александр Прозоров, председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по государственному строительству и местному самоуправлению.

Но есть пробелы и в инфраструктуре, и в ПДД для СИМ, отмечает Алексей Гарипов, председатель постоянной комиссии гордумы Ижевска по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью.

«В закон добавили ограничение скорости и веса электросамоката, минимальный разрешенный возраст водителя, но не указали, кто за этим будет следить и как контролировать. Я думаю, что закон будет действовать только в одном случае – когда уже что-то произойдет. Сбили кого-то, и будут по факту происшествия разбираться: сколько лет, какую скорость держал. Ужесточение правил для электросамокатов – это необходимо и важно, но в реалиях жизни его будет сложно реализовать», – считает он.

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