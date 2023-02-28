Правила дорожного движения, пожарной безопасности и использования недвижимости: что изменится в Удмуртии с марта 2023 года

Главные изменения месяца Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Первый весенний месяц несет в Россию много важных изменений, касающихся социальной сферы, правил дорожного движения и даже пожарной безопасности. «Комсомолка» традиционно собрала главные новшества месяца. Рассказываем, что изменится в марте для жителей Удмуртии.

Что изменится на уровне республики

Депутаты без деклараций

От подачи подробных деклараций о доходах с 1 марта освобождаются депутаты Госсовета Удмуртии, которые не работают в своих должностях на постоянной основе. А сведения от работающих на постоянной основе депутатов начнут публиковать без персональных данных.

Пересечь Каму и Буй станет дороже

Также с марта 2023 года в Удмуртии вырастут тарифы на проезд по двум мостам.

Переправа через Каму для мотоциклов и легковушек будет стоить 330 рублей, а через реку Буй – 220 руб.

Для фургонов стоимость переправы через Каму составит 800 рублей, через Буй – 480 рублей. Для автобусов – 1350 и 800 рублей соответственно.

Родители получат единое пособие на детей за февраль

Теперь родителям, получавшим на детей ежемесячные выплаты и компенсации за ЖКУ, будет приходить единое пособие – по итогам прошлого месяца. Февральскую сумму жители Удмуртии получат как раз в марте. В те же сроки будут производиться выплаты и тем, кто не переходил на единые пособия.

Пособия будут выплачиваться в конце месяца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Какие федеральные изменения коснутся жителей Удмуртии

Что изменится в правилах дорожного движения

В марте начнет действовать сразу несколько нововведений, касающихся безопасности на дороге.

- За повторный проезд на желтый сигнал светофора теперь могут отобрать права. Раньше водителей штрафовали только за проезд на красный сигнал, хотя желтый изначально запрещал движение. Фиксировать проезд на желтый будут камеры, но пока они настроены не во всех регионах. Как раз в Удмуртии камеры «ловят» только нарушителей, проехавших на красный свет, но справедливость может настигнуть злостного нарушителя при выезде в другой регион.

- Статус средств индивидуальной мобильности с 1 марта 2023 года получат электросамокаты, моноколеса, сигвеи и прочие подобные средства передвижения. Причем это касается как аппаратов, снабженных электродвигателем, так и тех, которыми человек управляет за счет собственной мускульной силы. С марта скорость такого транспортного средства не должна превышать 25 км/ч, а вес для проезда по велодорожкам и тротуарам не должен быть более 35 кг. На тротуаре приоритет будет сохранен за пешеходами, а для пересечения проезжей части самокатчики должны спешиваться, хотя им так же, как велосипедистам, будет разрешено ездить по правому краю дороги при условии, что управляет средством индивидуальной мобильности лицо старше 14 лет, а максимальная скорость машин на полосе не превышает 60 км/ч.

- В ряде регионов в силу также вступают новые правила кругового движения, хотя пока неизвестно, будет ли нововведение использоваться в Удмуртии. Суть изменений заключается в том, что теперь на ряде перекрестков с круговым движением появится обозначение главной дороги. Приоритет будет оставаться за водителем, который въезжает на перекресток по этой дороге, а едущие по кругу автомобили должны будут ему уступать.

Владельцам электросамокатов придется изучать ПДД Фото: Андрей АБРАМОВ

- Появятся три новых дорожных знака: место для зарядки электрокаров (белый прямоугольник с изображением вилки электроприбора), запрет на движение автобусов, за исключением школьных и маршрутных (красный круг с изображением автобуса), и заперт движения на электросамокатах (белый прямоугольник с изображением самокатчика).

- Уточняющие желтые таблички «Вид транспортного средства» появятся под некоторыми дорожными знаками, чтобы было понятнее, на какой транспорт распространяется действие знака.

- Появятся дорожные знаки, ограничивающие экологический класс автомобилей (ранее это касалось только грузовых авто).

- Появятся новые обозначения туристических объектов.

- Во всех регионах появится знак «Белый пешеход», который будет предупреждать водителей о движении пешеходов по регулируемому переходу, который находится за поворотом.

- С 1 марта изменится порядок проверки водителей на алкоголь: теперь процедуру будет разрешено фиксировать на видео.

Для шашлыков на даче тоже появятся новые правила Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Вредные привычки подорожают

С 1 марта на 2% вырастут акцизы на табачные изделия, в том числе, жидкости для вейпов. Это непременно скажется на розничной цене, но пока неизвестно, как подорожает конечный продукт.

Изменения в правилах пожарной безопасности

А еще с 1 марта в силу вступают новые правила пожарной безопасности. С 50 до 5 метров уменьшилось расстояние, которое нужно соблюдать от построек, готовя шашлыки на даче. Сжигать мусор в бочке можно будет в 15 метрах от строений.

При этом обязательной станет установка пожарных извещателей в жилых домах. Теперь это станет обязанностью застройщика, проверять будет Госстройнадзор. Если во время приемки извещатели будут отсутствовать, застройщику будет грозить штраф до 400 тысяч рублей. Собственникам ранее построенного жилья также будет рекомендовано поставить извещатели.

Наказание для бесхозяйственных

С марта 2023 года изменятся некоторые правила пользования недвижимостью. А именно: появится два новых основания отчуждать от собственников участки и постройки.

Отобрать недвижимое имущество могут, если оно используется не по назначению и соседи от этого страдают. Например, в жилом доме с нарушением санитарных норм и противопожарных требований открывается склад или мини-отель.

Второй случай касается просто бесхозяйственного содержания помещения – когда нарушаются установленные нормы.

Помещение, которое содержится с нарушениями, могут конфисковать Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Водителем возьмут не всякого

С марта 2023 года люди, за плечами которых осталась судимость, больше не смогут работать водителями общественного транспорта и таксистами. Впрочем, роль играет не весь перечень статей. Откажут в трудоустройстве тем, кто совершал серьезные преступления: убийства, изнасилования, похищения человека, грабежи или разбои, а также умышленные причинения здоровью тяжкого вреда. А еще водить общественный транспорт не смогут те, кого судили за преступления против безопасности государства и основ конституционного строя.

Бонус вахтовикам

Компании, которые нанимают сотрудников для работы вахтовым методом, теперь будут обязаны за свой счет перевозить сотрудников из пункта сбора к месту назначения. Ранее работодатель только организовывал проезд до рабочего места, но не оплачивал его.

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