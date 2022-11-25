Гороскоп на год: в 2023 году Тельцов ждет неприятное расставание, а Львы будут искать свое счастье

Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака Фото: Мария Бакланова

ОВЕН

Не нужно строить грандиозных планов. Лучше предоставить жизни течь так, как ей вздумается, чтобы избежать непредвиденного.

Любовь. Есть вероятность расставания с любимым человеком. Но не стоит печалиться, новая встреча не заставит себя ждать.

Семья и дети. Ради укрепления мира в доме придется научиться находить компромиссы. Для вас это будет не просто.

Деньги. Для привлечения финансового потока вам предстоит попробовать себя в командной работе. Так вы сможете удвоить любую свою прибыль.

Здоровье. Все, что вам понадобится для поддержания здоровья духа, это позитивный настрой.

Карьера. Вам удастся подняться по карьерной лестнице благодаря надежной поддержке извне.

ТЕЛЕЦ

Неудачи на личном фронте не смогут помешать вам достигнуть успеха в бизнесе. Но если вам это не нужно, стоит задуматься о приоритетах.

Любовь. Неверность вашего партнера может вскрыться в самый неподходящий момент. Внимательно следите за тревожными звоночками.

Семья и дети. Вас поддержат в любом начинании. Но не забывайте отвечать взаимностью, сохраняя баланс.

Деньги. Вам не придется стеснять себя в деньгах. Новые выгодные партнерства непременно придут в вашу жизнь, чтобы улучшить ваше материальное состояние.

Здоровье. Возможно, у вас могут возникнуть проблемы с лишним весом. Стоит проконсультироваться с вашим лечащим врачом и внимательнее следить за калориями.

Карьера. Вы без особого труда добьетесь высот в карьере. Это может привлечь в вашу жизнь множество людей, не желающих вам добра. Не теряйте бдительность.

БЛИЗНЕЦЫ

Яркие эмоции помогут вам активно пережить этот год. А новые отношения помогут открыть в себе неожиданные таланты.

Любовь. Вам удастся встретить человека, с которым действительно могут сложиться длительные, а главное – доверительные отношения.

Семья и дети. Для вас настанет пора вылетать из родительского гнезда. Будьте готовы к тому, что часть связей с семьей будет разорвана.

Деньги. С деньгами в этом году придется быть осторожнее. Применяйте рациональный подход, чтобы избегать лишних трат, но при этом старайтесь иногда себя баловать.

Здоровье. Не забывайте тщательно заботиться о своей нервной системе. Прогулки на свежем воздухе станут для вас отличным и расслабляющим хобби.

Карьера. Ваши планы могут сильно разойтись с реальностью. Если вы желаете добиться большего, чем имеете сейчас, то стоит просто плыть по течению и наблюдать.

РАК

Жертвы, принесенные вами ради достижения личных целей, не будут напрасны. Просто выберите направление, и все задуманное исполнится.

Любовь. Вам выпадет шанс рискнуть ради любви. Ваша судьба уже на пути к вам, но не упустите свой шанс подать ей сигнал о своем существовании. Эти отношения могут продлиться всю жизнь.

Семья и дети. Доверяйте своей интуиции и реке жизни. Все лишнее смоет ее потоком. Вам останется только принять неизбежное.

Деньги. Финансовая удача будет к вам благосклонна. Не спугните ее активными действиями.

Здоровье. В этом году вам лучше всего озаботиться своим ментальным здоровьем. Прислушайтесь к советам друзей и любимого человека. Вам нужен отдых.

Карьера. Вы уже нашли свое место. Осталось только освоиться на нем. Не беспокойтесь, ваше желание будет исполнено, если вы не опустите руки.

ЛЕВ

Будьте готовы к тому, что не из каждой ситуации можно уйти достойно. Но если вы желаете найти свою судьбу, смело отказывайтесь от излишне амбициозных затей и отправляйтесь в путешествие.

Любовь. Встреча с судьбой произойдет внезапно. Будьте готовы узнать ее среди толпы. Вам удастся почувствовать духовную близость с ней с первого разговора.

Семья и дети. Изменения в вашей жизни могут не принять. Если вы желаете доказать свою правоту, будьте готовы бороться.

Деньги. Вам не придется стеснять себя в средствах благодаря выгодным сделкам. Однако не стоит давать в долг без расписки. Вы можете спугнуть удачу.

Здоровье. Следите за состоянием своего здоровья, особенно за уровнем сахара и давлением. При недомоганиях лучше сразу обращаться к врачу.

Карьера. Для получения новой социальной роли придется изрядно потрудиться. Удача будет на вашей стороне, но не стоит излишне рисковать.

ДЕВА

Любые ваши решения в этом году будут иметь последствия. Стоит обдумывать все наперед, чтобы избежать серьезных неприятностей.

Любовь. Личная жизнь будет полна сюрпризов и, вероятно, не самых приятных. Будьте готовы к серьезным переменам.

Семья и дети. Старайтесь больше времени проводить в кругу семьи. Это единственное место, где вы будете ощущать себя по-настоящему в безопасности.

Деньги. Все финансовые трудности обойдут вас стороной. У вас найдется могущественный покровитель.

Здоровье. Ваш организм будет подвержен различным инфекционным заболеваниям. Поэтому профилактика в течение года поможет решить массу проблем.

Карьера. Прежде чем принимать решение о расставании с любимой работой, тщательно все обдумайте. Возможно, вам просто стоит взять длительный отпуск, чтобы восстановить силы.

ВЕСЫ

Вам удастся найти в себе силы соблюдать баланс не только в труде, но и в отдыхе. Неприятности в большинстве своем обойдут вас стороной.

Любовь. Новая любовь не принесет в вашу жизнь ничего хорошего. Старайтесь избегать длительных отношений и привязанностей, если не хотите быть обманутыми.

Семья и дети. В вашем доме ожидаются важные перемены. Вполне вероятно, что вы встретитесь с новыми родственниками. Они принесут вам немного удачи.

Деньги. Рациональный подход к тратам позволит вам брать от жизни все необходимое.

Здоровье. Следите внимательно за состоянием суставов. Есть вероятность, что старые травмы дадут о себе знать.

Карьера. Вы придете к пику своих возможностей. Этот год лучше всего потратить на саморазвитие в выбранной области.

СКОРПИОН

Не стоит рисковать ради мнимых желаний. Подходите к любым вопросам с холодной головой, чтобы не упустить удачу.

Любовь. У вас получится признаться в светлых чувствах человеку из своих снов. Но не факт, что эти слова будут восприняты серьезно и у этих отношений есть будущее.

Семья и дети. Есть вероятность, что в этом году вы отойдете от семейных дел в сторону. Но вы не утратите с ними связь. Близкие люди всегда готовы помочь советом.

Деньги. Непредвиденные траты могут серьезно навредить вашему финансовому положению. Старайтесь откладывать деньги на черный день.

Здоровье. Стоит задуматься о профилактике полости рта. Как минимум, посетить зубного врача пару раз за год точно не будет лишним.

Карьера. Приложив достаточно труда, вы сможете добиться заслуженного повышения.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит тратить время на глупые дурачества. Вам будет сопутствовать удача. Не потеряйте ее.

Любовь. Друг из прошлого станет опорой для вас. Красивый роман, может стать историей долгой любви.

Семья и дети. Нервные потрясения могут ждать вас рядом с близкими людьми. Старайтесь проявлять терпение и мягко настаивать на своем, чтобы не потерять авторитет.

Деньги. Вы станете магнитом для финансового потока. Но не забирайте себе все. Человек, с которым вы поделитесь, в ответ одарит вас удачей.

Здоровье. Вам не придется беспокоиться о собственном здоровье. Но, возможно, кому-то из вашего окружения понадобится помощь специалиста. Будьте внимательны.

Карьера. Творческая энергия станет основным двигателем вашего карьерного роста.

КОЗЕРОГ

Вам стоит сделать переоценку своих внутренних целей. Возможно, некоторые из них пора вычеркнуть из жизни навсегда.

Любовь. Не всегда новая встреча сможет залечить раны прошлого. Возможно, вам придется переступить через гордость ради собственных чувств.

Семья и дети. Вы сможете найти покой рядом с родными. Именно эти люди станут вашей защитой.

Деньги. Любые трудности вам будут по плечу, если вы будете сознательно избегать азартных игр и внеплановых покупок.

Здоровье. У вас хватит сил встать на ноги после продолжительной болезни. Состояние здоровья резко улучшится.

Карьера. Вы сможете проявить себя в новом деле. Вероятно, с него может начаться перспективный бизнес.

ВОДОЛЕЙ

Внимательно следите за своими планами. Не стоит брать на себя слишком много, чтобы избежать лишних скандалов.

Любовь. Вам удастся покинуть отношения, которые уже давным-давно превратились в ваш личный кошмар наяву. Главное после них – не потерять себя.

Семья и дети. Родные люди станут для вас спасением в кризисный период. Прислушайтесь к их советам.

Деньги. У вас будет достаточно финансовых возможностей, чтобы наслаждаться жизнью.

Здоровье. Единственное, что вам потребуется по настоящему, – это отдых. Позаботьтесь о своем комфорте.

Карьера. Есть большая доля вероятности, что вы смените род занятий в этом году. При этом далеко не факт, что вы уйдете со старого места работы. Возможно, это будет значимое повышение в должности, о котором вы совсем не просили.

РЫБЫ

Вам удастся добиться всего, если вы не станете опускать руки перед временными трудностями.

Любовь. Не пытайтесь переделать своего партнера, если вы хотите сохранить отношения. Научитесь ценить то, что вы имеете.

Семья и дети. Именно вы станете главой семейства в трудный момент. Не отступайте. Только вы сможете найти шанс там, где его не было.

Деньги. Удача не покинет вас. Вполне вероятно, что ваша текущая зарплата значительно вырастет.

Здоровье. Стоит обратить внимание на состояние своих мышц. Спорт поможет держать их в тонусе.

Карьера. Не стоит рассчитывать на кардинальные перемены в карьере. Просто постарайтесь пересмотреть свои взгляды на нее.

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