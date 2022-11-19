Гороскоп на неделю: с 21 по 27 ноября у Весов возрастет любвеобильность, а Козерогам стоит действовать с хитростью

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Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на следующую неделю.

Овен

Пусть эта неделя для Овнов пройдет под девизом «Спокойствие только спокойствие». Будьте мягче, не совершайте резких движений, не бросайтесь в омут с головой на новые дела и задачи. Прислушивайтесь к окружающим, к их мнению, не будьте критичны в высказываниях. Помните, каждый человек в вашей жизни для чего-то вам дан свыше.

Телец

Неделя сопротивления. У Тельцов будет идти все не так, они хотят и задумывают. Относиться к этому стоит с принятием. Все равно Вселенная приведет представителей этого знака гороскопа к тому пути, который им нужен здесь и сейчас.

Близнецы

Близнецам необходимо обратить внимание на свою духовную составляющую. Посещайте приятные места, больше читайте, смотрите легкие вдохновляющие фильмы. Не стоит на этой неделе заниматься хозяйственными и финансовыми делами – толку будет мало, а сил и нервных клеток вы потратите ой как много.

Рак

Недомолвки с близкими друзьями, партнерами, супругами будут преследовать Раков всю эту неделю. Вы будете ревновать, подозревать и замечать малейшие проступки. Подумайте, от чего это зависит? Это ваша неуверенность в себе? Тогда нужно срочно поднимать свой авторитет у себя же в глазах.

Лев

Потребность в любви и признании – вот, что действительно будут хотеть Львы с 21 по 27 ноября. Им не стоит молчать об этом, лучше прямо говорить и начинать действовать самому. На работе стоит завершить то, что давно висит над вами. А в отношениях с любимыми сами станьте тем, кто дарит свое внимание, ласку и заботу.

Дева

Хорошее время для познания чего-то нового, а также для новых знакомств. Не отсиживайтесь дома, будьте ближе к обществу. Не стоит выяснять отношения с родственниками, есть шанс разругаться очень сильно.

Весы

Любвеобильность Весов на этой неделе неожиданно возрастет – пользуйтесь этим с умом. Мимолетные встречи могут оказать на вас негативное влияние. Не стоит устраивать и семейные посиделки, ссоры неизбежны. А вот материальное положение улучшится – возможно, приятная премия или дополнительный заработок.

Скорпион

Скорпионам стоит обратить фокус внимания на самих себя. Сделайте то, что вы так давно хотели. Если это будет смена имиджа или образа, то звезды рекомендуют делать это именно сейчас. Не стоит окунаться в шопинг, покупки не будут столь хорошими. В отношениях наступает один из самых благоприятных периодов.

Стрелец

Потребность вырваться из рутины станет для Стрельцов на этой неделе идеей фикс. Но вместо ухода от реальности стоит наоборот действовать четко по плану, не отходить от него ни на шаг. Только систематическая работа даст Стрельцам то, что действительно им необходимо.

Козерог

Решительность Козерогов может оказать им медвежью услугу. Не стоит быть в эти дни настолько напористым. Лучше действовать мягко и с хитростью, так как конфликты, произошедшие в эти дни, могут стать судьбоносными. Не отказывайтесь от встреч с близкими.

Водолей

На неделе могут возникнуть проблемы со здоровьем. Внимательно к ним отнеситесь, сразу же предпринимайте все необходимые меры. К среде творческая активность Водолеев возрастет в разы – фиксируйте все, что приходит в голову. К выходным появятся некие ограничения для Водолеев.

Рыбы

Далекие поездки на этой неделе сложатся удачно. Вы не только плодотворно поработаете, но и успеете все, что задумали, а также познакомитесь с новыми людьми. В отношениях с коллегами и друзьями не стоит затрагивать вопросы финансов (просить или давать в долг, например). Пока для этого не самый лучший период.

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