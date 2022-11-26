Гороскоп на неделю: с 28 ноября по 4 декабря Тельцы и Водолеи будут бороться с накопившейся усталостью, а Рыбы сделают шаг к чему-то новому и прекрасному

Что звезды приготовили нам на следующую неделю Фото: Николай Александров

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на следующую неделю.

Овен

Для вас наступает время активных действий. Смело планируйте, мечтаете и воплощайте. Можете даже устроить маленькую революцию, только главное, чтобы никто от ваших действий не пострадал. К концу недели вы, вероятно, уже подустанете, так что сами захотите снизить обороты. Но это именно та неделя, за которую удается успеть столько же, сколько обычно вы успеваете за две.

Телец

У вас накопилась усталость. Всю прошлую неделю вы боролись с ветряными мельницами, на этой – поборолись бы тоже, да сил уже нет. Ну и не нужно. Постарайтесь перейти в режим «релакс». Давайте будем глядеть правде в глаза: именно сейчас вас ничто не обязывает выкладываться по полной. Делайте что должно, и будь что будет.

Близнецы

На этой неделе придется многое переделывать, перекраивать, начинать с начала. Возможно, вы где-то сами недоработали, но, скорее всего, кто-то просто постарался внести в текущие дела сумятицу, а вам придется все исправлять. Не расстраивайтесь, иногда сделать заново – значит сделать намного лучше.

Рак

Напряженность, витавшая вокруг вашей персоны, понемногу начинает рассеиваться. Вы сами скоро начнете осознавать, что в какой-то момент повели себя неправильно. В середине недели предстоит работа над ошибками, в ходе которой вы пересмотрите многие свои взгляды. Не упорствуйте, это нужный процесс.

Лев

Неделя будет суетливой и хлопотной, чтобы все успеть, вам придется попотеть. Но ничего страшного, в выходные вы сможете отдохнуть с чистой совестью и чувством выполненного долга. Постарайтесь хорошо выспаться в эти дни, потому что еще через неделю возможны новые сюрпризы.

Дева

Кажется, у вас открывается второе дыхание. Начавшееся было выгорание отступит – просто потому что на него не будет времени. Но есть и негативная сторона. Когда переделаете все дела, выходить из этого ритма будет сложно. Повышается риск заболеть, как только расслабитесь. Так что постройтесь не кидаться из крайности к крайность – вам сейчас одинаково вредны как переработка, так и переотдых.

Весы

Вы настроитесь на неожиданно серьезный лад. Возможно, приметесь за осваивание новых знаний и компетенций. Или будете кого-то обучать. На этой неделе вообще можно многое сделать для профессионального роста. Не упускайте этой возможности.

Скорпион

В семье при вашем участии может надолго воцариться любовь и гармония. Вам даже не нужно прилагать к этому каких-то особых усилий. Всего лишь начните прислушиваться к близким и проявлять к ним больше внимания. А вот свою точку зрения постарайтесь не навязывать.

Стрелец

Проблема, которая вас больше всего волновала в последние дни, разрешится или как минимум начнет разрешаться. Не без ваших, конечно, усилий, но тем не менее. В середине недели ситуация может кардинально поменяться – либо к лучшими, либо… Ну, просто поменяться. А вы продолжайте в том же духе. И держитесь бодрее.

Козерог

Вам придется пожинать плоды каких-то своих прошлых деяний. Собственно, какие были деяния, такие будут и плоды. Примите это как должное – как заслуженную награду или как не менее заслуженный урок. В конце недели вам предстоит переосмыслить взгляд на некоторые вещи.

Водолей

Вы предельно вымотались, с этим нужно что-то делать. Возможно, даже есть смысл взять небольшой отпуск. Или установить себе определенные рамки, например, неделю не брать работу на дом (а то вы это любите). Также звезды советуют отказаться от алкоголя.

Рыбы

Вы находитесь на пороге чего-то нового и прекрасного, но почему-то никак не решаетесь этот порог переступить. Давайте уже решаться. Удача не будет ждать вас долго. Если вы что-то задумали, действуйте здесь и сейчас. Если в чем-то сомневаетесь, посоветуйтесь с теми, кому больше всего доверяете.

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