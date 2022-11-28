Прогноз погоды в Ижевске с 28 ноября по 4 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы и глазом моргнуть не успели, а уже через несколько дней начинается декабрь. И если прошлая неделя благодаря активному циклону была очень снежной, то эта неделя станет менее богатой на осадки, но более холодной.

«В начале недели благодаря установлению области высокого давления существенных осадков не прогнозируется», – сообщила пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Температурный фон продолжит снижаться с каждым днем. Незначительное потепление возможно в середине недели, но к выходным наступит настоящая зима.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, 28 ноября, днем температура воздуха может достигнуть -13 °С, а ночью опустится до -18 °С.

Во вторник, 29 ноября, по данным Росгидрометцентра, будет облачно, без осадков. Столбик термометра днем окажется в пределах -12 °С, к вечеру опустится до -14 °С. Слабый западный ветер к ночи сменится на северо-западный, его скорость не превысит 2 м/с. Пойдет небольшой снег.

В среду, 30 ноября, также ожидается небольшой снег. Днем температура воздуха не будет превышать -10 °С. Ночью Росгидрометцентр обещает до -16 °С, а Яндекс.Погода – всего до -11 °С. Снег с наступлением темноты прекратится. Ветер останется слабым, в течение суток он изменит направление с северо-западного на северное.

1 декабря, в четверг, начнет заметно холодать. Росгидрометцентр прогнозирует снегопад и до -13 °С. По данным Яндекса, дневная температура сохранится около -11°С. Ночь Яндекс.Погода также обещает довольно теплую, а вот по прогнозу Росгидрометцентра, температура упадет до -21 °С. Ветер будет северным, 2-3 м/с.

В пятницу, 2 декабря, сервисы погоды вновь несколько расходятся в прогнозах. Росгидрометцентр показывает переменную облачность без осадков, до -17 °С днем и до -22 °С ночью. Яндекс – небольшой снег, -16 °С днем и до -20 °С ночью. Ветер к ночи может резко поменять направление с северного на южный, его скорость не превысит 1 м/с.

В субботу, 3 декабря, будет облачно с прояснениями, вероятен небольшой снег. Яндекс.Погода прогнозирует температуру до -18 °С, по прогнозу Росгидрометцентра, наоборот, потеплеет до -15 °С. Ночью – до -18.. -22, без осадков. Ветер изменится с северо-западного на западный и достигнет 3 м/с.

В воскресенье, 4 декабря, ожидается переменная облачность, снова без осадков или с небольшим снегом. Дневная температура, по данным Росгидрометцентра, установится около -12 °С, тогда как Яндекс обещает до -19 °С. Ночная будет также около -19 °С. Ветер останется западным или северо-восточным в пределах 4 м/с.

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