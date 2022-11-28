Погода в Ижевске на день: 28 ноября ожидается снег и –10 °С

На дорогах гололедица и снежные заносы
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице республики в течение дня ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
По данным Удмуртского гидрометцентра, днем будет -10…-13 °С. Ночью снег прекратится. По данным сервиса Яндекс.Погода температура опустится до -17 °С. Хорошего вам дня!
На дорогах гололедица.
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