Погода в Ижевске на день: 28 ноября ожидается снег и –10 °С

На дорогах гололедица и снежные заносы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице республики в течение дня ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

По данным Удмуртского гидрометцентра, днем будет -10…-13 °С. Ночью снег прекратится. По данным сервиса Яндекс.Погода температура опустится до -17 °С. Хорошего вам дня!

На дорогах гололедица.

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