Раз – и в точку: 5 предсказаний из гороскопов, которые сбылись у жителей Удмуртии

Магия реальна, но не все ее видят Фото: Мария Бакланова

Каждый из нас хоть раз в жизни заглядывал в гороскоп – на день, месяц или год. Одни с них начинают день, другие считают, что в них нет ни капли правды. Во Всемирный день астрологии «Комсомолка» делится историями жителей Удмуртии, когда звезды смогли предсказать судьбу и даже немного больше.

Черный кот и самый неудачный день за год

Черный кот – к беде, но в некоторых странах он – к счастью. Фото: архив редакции

«Был у меня такой случай. Посмотрела гороскоп по телевизору перед учебой, а там Стрельцам советуют воздержаться от прогулок, чтобы день не пошел насмарку. А я что? Мне на пары надо. Вот и пошла. Все же на носу сессия, нельзя прогуливать», – рассказала бывшая студентка Лилия.

И вот уже первый звоночек – встретился девушке по дороге на троллейбус черный кот. Он вальяжно перешел дорогу слева направо.

«Это я хорошо запомнила. Как и то, что потом меня окатил грязью проезжающий мимо КАМаз. Примерно с этого момента все пошло насмарку», – вспоминает девушка.

В этот день у Лилии все валилось из рук. Завалила контрольную работу, поругалась с родителями, причем довольно серьезно, ко всему прочему еще и разозлила своего декана, опоздав на пару.

«Не день, а КОТ-астрофа. С тех пор я всех котов обхожу стороной. Не знаю, почему. Наверное, на всякий случай», – добавила наша читательница.

Венера помогла в любви

Гороскоп может помочь встретить судьбу. Фото: архив редакции

Евгений по знаку зодиака Козерог. Себя он не считает человеком, верящим в мистику, однако вспомнил интересный эпизод из своей жизни.

«Под Новый год весь интернет кишит гороскопами. Как-то случайно кликнул на ссылку местного астролога и прочел на его стене о том, что в январе Козероги встретят Венеру в каком-то доме», – вспомнил Евгений.

Казалось бы, чушь! Какая Венера? Венера же не может войти в дом. По крайней мере так думал наш герой. Однако…

«Это было в новогодние каникулы. Моя мама заявила, что к нам в гости придет ее подруга с дочерью. Открываю. А там вместе с тетей Катей – красотка-блондинка. Я прямо обомлел. Слово вымолвить не смог. Помог раздеться, ну и решил познакомиться. И знаете что? Ее звали Венера! Вот так-то», – рассказал мужчина.

Хоть вначале отношения были сложными – у девушки был парень, – Евгений сумел обратить на себя ее внимание. Сейчас они готовятся к рождению второго ребенка.

Расставание с любимым, переезд и смена работы

Жительница Ижевска Екатерина всегда к гороскопам относилась довольно скептически, пока однажды не столкнулась со случайно сбывшимся предсказанием.

«Сижу на работе, никого не трогаю. Ради интереса зашла почитать гороскоп. А там Ракам предвещают кардинальные перемены в жизни и избавление от лишнего мусора», – поделилась наша читательница.

Перемены действительно не заставили себя долго ждать – сначала ссора с любимым человеком окончилась расставанием, а потом на работе начались странные непонимания с коллегами.

«Решила, что с меня достаточно. В какой-то момент позвонила подруга из Челябинска. Сказала, что им в контору нужен опытный маркетолог. Я сказала: хорошо. Собралась и поехала. И знаете? Ни о чем не жалею! Эти полтора месяца реально серьезно изменили мою жизнь», – подвела итог Екатерина.

Осторожно, возможны травмы

Иногда гороскоп может предупреждать об опасности прямо. Причем настолько прямо, что аж плакать хочется.

«Один мой знакомый астролог написал гороскоп. Казалось бы, ничего особенного, любовь, деньги все дела. Но вот про здоровье для Водолеев прямо написал, что стоит быть осторожнее, так как велик риск травм», – поделилась с нами Анастасия.

Девушка рассказала, что раньше относилась к гороскопам довольно скептично, хоть и иногда замечала, что некоторые предсказания сбывались.

«В этот раз я тоже ему не придала особого значения. Ну травмы же у всех бывают. Кто же знал, что я весь месяц буду падать и спотыкаться на лестнице в офисе, да еще и с кипятком в руках», – добавила ижевчанка.

Не сказать, что девушка стала серьезнее относиться к гороскопам, но вот к кипятку и лестницам у нее теперь особое отношение.

Не доверяй принцу на белом коне

Этой историей с нами поделилась художница Алена. Девушка занимается разработкой компьютерных игр. Однажды ей поручили сделать дизайн белого рыцаря (персонаж из сказки «Алиса в Зазеркалье» – прим. ред.). Кроме того она увлекается мистицизмом и астрологией.

«Я обожаю тему Алисы в Стране чудес. И когда мне предложили сделать этот дизайн, я не смогла устоять. Концепцию я придумала довольно быстро, но вот само выполнение у меня серьезно затянулось», – рассказала девушка.

Каждая ее попытка сесть за работу оказывалась неудачной. Файл постоянно терялся, а в какой-то момент пропал любимый стилус. В отчаянии девушка обратилась к звездам. В прочитанном ею гороскопе на неделю говорилось о негативном влиянии мужчины на жизнь Львов.

«Мой бывший парень должен был со мной на проекте работать, но ему поручили делать не самую интересную. Как-то вечером за несколько дней до дедлайна я вернулась из университета не вовремя, смотрю, а этот сидит с моим рабочим планшетом, с пропавшим стилусом и еще и по видеоконференции общается с заказчиком о моем проекте, якобы он его делает, а не я. Вот тебе и «рыцарь», – добавила девушка.

Разумеется, после такого пара разошлась. А вот фигурку белого рыцаря девушка как талисман оставила себе. Чтобы впредь ограждал ее от подобных типов.

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