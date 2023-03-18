Гороскоп на неделю: с 20 по 26 марта Львы найдут в себе силы двигаться вперед, а Раки – открыть свою душу

Доверьтесь своим близким Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Приготовьтесь играть по-крупному на этой неделе. Ваши амбиции могут пойти вам как на пользу, так и во вред. Прежде чем сделать ставку, серьезно подумайте над ней.

Телец

Напряженные отношения внутри семьи отойдут на второй план. В ваше сердце придет новая любовь. Но если вы уже в отношениях, то будьте осторожны, возмездие вашей второй половинки не заставит себя ждать.

Близнецы

Пришла пора сделать решительные шаги к мечте. Не молчите. Мир даст вам возможность почувствовать себя на вершине.

Рак

Пришла пора взглянуть правде в глаза и отдать ключ от вашего сердца в надежные руки. Рядом с вами найдется человек, который примет вас таким, какой вы есть.

Лев

Истина всегда где-то рядом. Оставайтесь верными своим идеалам и двигайтесь вперед, несмотря на возможные трудности. Близкий друг всегда готов протянуть вам руку.

Дева

Время перемен и путешествий наступает. Будьте готовы отправиться в дорогу в любой момент. Рабочая поездка поможет вам столкнуться с неизведанным и найти вдохновение.

Весы

Материальный мир отойдет на второй план и даст вам возможность с комфортом насладиться течением жизни. Не бойтесь расслабиться. Эта неделя полна приятных сюрпризов.

Скорпион

Желание достичь вершин не всегда хорошо. Умерьте амбиции и обратите внимание на свою работу. Только так вас действительно оценят.

Стрелец

Счастье любит тишину. На этой неделе вам стоит найти время для общения в кругу семьи. Удача не оставит вас. Вселенная советует жить моментом.

Козерог

Отказ от ответственности повлечет за собой череду неприятных последствий. Следите за своими действиями, иначе бумеранг не заставит себя долго ждать.

Водолей

Перемены приведут вас к новым достижениям. Но не стоит спешить им навстречу. Звезды советуют задуматься над их пользой для вас. Не берите то, что вам не нужно.

Рыбы

У вас появится шанс попробовать себя в новой роли. Только так вы сможете по-настоящему оценить то, что у вас есть сейчас. Счастье ближе, чем вы думаете.

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