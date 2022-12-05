Прогноз погоды в Ижевске с 5 по 11 декабря Фото: Мария Бакланова

После весьма морозных выходных, чем мы, по данным Удмуртского гидрометцентра, были обязаны обширному антициклону и холодным воздушным массам с севера, в Ижевске снова начинает теплеть. По предварительным прогнозам, к концу недели столбик термометра поднимется выше -10 °С.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, 5 декабря, днем температура воздуха достигнет -11 °С, а ночью опустится до -16 °С.

Во вторник, 6 декабря, по данным Росгидрометцентра, будет облачно, без осадков и до -13 °С. К вечеру похолодает до -17 °С, и пойдет небольшой снег. Ветер в течение суток сохранит юго-западное направление и скорость 2-3 м/с.

В среду, 7 декабря, также ожидается облачная бесснежная погода. Может выглядывать солнце. Днем температура воздуха составит около -14 °С. Ночью Росгидрометцентр обещает до -16 °С. Ветер все так же юго-западный, 3 м/с.

8 декабря, в четверг, снова обойдется без снегопадов, столбик термометра, по прогнозу Росгидрометцентра, остановится на -13 °С. По данным Яндекс.Погоды, будет холоднее – до -16 °С. Ночью температура упадет до -17.. -18 °С. Ветер к ночи изменит направление с юго-западного на южное и усилится до 4 м/с.

В пятницу, 9 декабря, сервисы погоды обещают переменную облачность, до -12.. -13 °С днем и до -11.. -14 °С ночью. Яндекс прогнозируют небольшой снег. Ветер в течение суток будет южным, до 5-6 м/с.

В субботу, 10 декабря, снова будет облачно, вероятен небольшой снег. Днем до -8.. -9 °С, ночью до -15 °С. Ночью – до -7.. -10. Яндекс прогнозирует более низкий температурный фон, Росгидрометцентр обещает более теплую погоду. Ветер будет дуть со скоростью около 6 м/с и меняться в течение суток с южного на юго-западный и наоборот.

В воскресенье, 11 декабря, снова без осадков или с небольшим снегом. Дневная температура установится около -7.. -9 °С. Ночью может потеплеть до -6 °С. Ветер останется южным или юго-западным, около 5-7 м/с.

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