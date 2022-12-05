Погода в Ижевске 5 декабря: небольшой снег и до -11 градусов

Какая погода ожидает ижевчан в понедельник
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на понедельник.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 5 декабря в Ижевске установится облачная погода. По сравнению с выходными немного потеплеет: температура воздуха днем составит -9.. -11 °С. Временами ожидается небольшой снег. Скорость северо-западного ветра достигнет 3-8 м/с. На дорогах местами будет скользко.
К вечеру столбик термометра опустится до -16 °С, продолжится небольшой снег. Ветер изменит направление на западное и станет очень слабым – около 1 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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