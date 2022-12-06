Спасет ли экстремальная диета без нагрузок? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый год – любимый праздник всех жителей страны. Но для милых дам и не только это время практически всегда становится лишним поводом для стресса. Ведь что может быть ужаснее, чем не суметь влезть в любимое платье. Как всегда, планы похудеть к середине декабря или хотя бы к Новому году были отложены в долгий ящик. Неужели придется воспользоваться какой-нибудь экстремальной диетой? Звучит как хорошая идея! Не зря же блогеры старательно рекламируют так много курсов для экспресс-похудения. А вдруг поможет?

Можно ли рассчитывать на чудо, чтобы в короткие сроки получить фигуру мечты без вреда для организма? С этим вопросом мы обратились к главному специалисту, диетологу Минздрава Удмуртии Ирины Белокрыловой.

«Экспресс-диета» – индивидуальная пытка для организма

Забивая в поисковике слово «диета» и подбирая из 1000 рецептов наиболее удобный для себя вариант, многие часто не задумываются о том, что с ним не получится похудеть и, что хуже, можно усугубить свое состояние.

Диеты – вещь индивидуальная и подбирать их надо так же, как и любое лечение. Делать это должен врач-диетолог или терапевт.

«Диета – это составление специального рациона с учетом физиологических потребностей организма и диагнозов. Это не та еда, которую мы потребляем ежедневно. Это четкий план, рассчитанный на определенное количество дней. Продолжительность правильной диеты зависит от состояния здоровья пациента, и врач может ее корректировать и даже отменять при необходимости», – рассказывает врач-диетолог.

Главный специалист, диетолог Минздрава Удмуртии Ирина Белокрылова. Фото: https://rdkb18.ru/

Принимая решение о самостоятельной диете, человек рискует заработать серьезные последствия. К примеру, вычеркивая из рациона то же мясо и не заменяя его альтернативными источниками белка, вы, как минимум, можете ощутить хроническую усталость и бессонницу. И подобное «выгодное» предложение к вам придет не одно. В организме неизбежно произойдут перемены. Возможно, изменятся гормональный фон или работа сердца. Словом, хорошего мало.

«К сожалению, сейчас в интернете полно диет, которые имеют множество побочных эффектов, при этом сами они не имеют уж слишком большого действия. Например, голодать ни в коем случае нельзя тем, у кого хронический гастрит или перегиб желчного пузыря. Кроме того, на таких диетах люди быстро худеют, но потом еще быстрее толстеют. А спустя какое-то время на их ЭКГ можно увидеть признаки дистрофии миокарда», – говорит Ирина Белокрылова.

Займитесь спортом, как в старой песне поется: «Вдох глубокий, руки шире»

Если не диета, то что нужно, чтобы похудеть?

Начнем с того, чего именно вы хотите. У вас официальный диагноз «ожирение», и вы желаете оздоровления? Или вы в порядке, но хотите сделать свою фигуру более привлекательной?

При наличии лишнего веса идеи экстремальных диет вам в принципе противопоказаны. При ожирении необходим постоянный контроль специалиста на каждом этапе борьбы с весом, чтобы уберечь организм от перегрузок, рассчитать необходимый план питания и дать рекомендации к тренировкам.

Хочешь быстро похудеть? В Интернете есть 1001 способ, но учти – здоровье может оказаться в опасности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если же вы думаете о сохранении или улучшении внешнего вида своего тела при общем нормальном весе, то рисковать здоровьем ради этого тем более не стоит. Вспомните золотые правила, которые всем нам известны чуть ли не с пеленок:

- ешьте фрукты и овощи ежедневно (в идеале, около 600 граммов овощей и 200 граммов фруктов);

- ограничьте себя в жирной еде, а еще в мучном, соленом и сладком, нежные булочки замените на цельнозерновой хлеб;

- любимые многими жареные мясо и рыба для вас тоже противопоказаны, лучше всего готовить на пару;

- фастфуд и быстрые продукты для вас тоже не желательны;

- завтрак – наиболее важный прием пищи. Лучше всего выбирать для него кашу-ядрицу. Запомните, каши быстрого приготовления не такие полезные;

- горячая пища должна быть в вашем рационе ежедневно;

- не забывайте обедать и перекусывать во время работы.

Наш эксперт, к слову, обратил внимание на то, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом у вас не получится похудеть. Сперва разберитесь и устраните причину.

Здоровый организм, который регулярно получает правильное питание и достаточную физическую активность, – условия хорошего здоровья Фото: Виктория ДУДИНА

«Не стоит думать, что для того чтобы похудеть, достаточно ограничивать себя в еде. Очень важно вести здоровый образ жизни, хотя бы зарядка по утрам. Сколько обычно двигается человек? Квартира – лифт – машина – работа и назад. Если вам так хочется сделать хорошую фигуру к Новому году, вставайте на лыжи», – рассказывает диетолог.

Слова диетолога Ирины Белокрыловой подтверждает старший тренер фитнес-клуба «Аксион Wellness» Андрей Галанов. По его мнению, без регулярных физических нагрузок добиться желаемого результата и похудеть не выйдет.

«Если вы не ходите в спортзал несмотря на то, что это удобно, комфортно и полезно для здоровья, то хотя бы начните просто ходить. Даже один час в сутки, 10-12 тысяч шагов дадут тот дефицит килокалорий, который необходим нам для достижения цели. То, что мы набираем в течение дня по пути на работу, в магазин или детский садик, не в счет! На свежем воздухе кровь будет эффективнее насыщаться кислородом, но в спортивном клубе больше возможности подобрать себе программы для достижения этой цели. Можно посетить тренажерный зал, кроссфит, групповые фитнес-программы или занятия в бассейне, а также сауну и хамам. Все это представлено в нашем клубе «Аксион Wellness» по адресу: Карла Маркса, 219. И если вы выберете занятие по душе, то сохранить и улучшить свою физическую форму станет для вас не только работой, а и удовольствием. Кроме того, у каждого человека есть своя норма килокалорий. О том, как рассчитать коэффициент физической активности, люди могут узнать в нашем клубе у персонального тренера, который просчитает и даст все рекомендации. Если вы будете их выполнять, то в норме каждое утро на своих весах сможете видеть минус 200 граммов. Правильно питайтесь и больше двигайтесь, а самое главное – будьте здоровы и счастливы! С наступающим новым годом!» – говорит Андрей Галанов.

Старший тренер фитнес-клуба «Аксион Wellness» Андрей Галанов. Фото: «Аксион Wellness»

Хочется, чтобы и вкусно было, и худелось без проблем

Привести рацион в порядок – достаточно серьезный шаг на пути к здоровью. Изменить пищевые привычки может оказаться не так просто, как пишут в интернете. Первым делом стоит хорошо подумать о том, что стоит убрать, что ограничить, а что добавить. Диетолог напоминает, что радикальная смена рациона может навредить организму. К примеру, полный отказ от мяса и яиц может привести к дефициту белка. Хлеб тоже вычеркивать не стоит. Просто замените привычную пшеничную булочку на ржаную из муки грубого помола или цельнозерновой батон.

А вот о сахаре стоит забыть совсем. Углеводов при правильном питании вам будет хватать и в овощах с фруктами.

Подсчет калорий – математика, которая точно пригодится в жизни

Добавьте в рацион клетчатку, которую можно найти в растительной пище. Она хорошо простимулирует моторику кишечника.

«Старайтесь есть здоровую еду. Не гонитесь за модой и не пытайтесь искать деликатесы. Делайте упор не только на пользу, но и на качество и доступность», – советует Ирина Белокрылова.

Киноа, макадамия и авокадо довольны популярные продукты последних лет, но, по мнению нашего эксперта, для нас, жителей Предуралья, пока что эти продукты чужды.

«Мы поколениями адаптировались к питанию определенными продуктами. Я не призываю отказаться от авокадо или других «экзотов», пожалуйста, ешьте и их. Но не каждый может позволить себе такие продукты каждый день. А вот капуста на столе быть должна. Особенно полезны брокколи, цветная и кольраби. Также сейчас мы очень много говорим о внесении в рацион брюквы и репы», – объясняет диетолог.

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Здоровье детей начинается с родителей

«Самое печальное то, что у нас все хотят только к Новому году похудеть. Ну, к лету еще. И все всегда забывают про остальные дни. Словно бы собираются все это время ходить толстыми, больными и немощными. Здоровым хочется быть не только на новогоднем вечере. Сохранить здоровье нужно и после него, чтобы потом не потребовалось неделю приходить в себя после переедания. Закон сбалансированного питания прост: все, что человек съел, он должен израсходовать», – объясняет Ирина Белокрылова.

На словах принцип простой, но вот применять его на практике мало кто хочет. Правила правильного питания нужно закладывать в семье. Дети перенимают привычки родителей, и питания это касается в первую очередь.

Сладости лучше исключить из рациона Фото: Евгения ГУСЕВА

«Идет по улице мама под 120 килограммов, а рядом – ребенок с начальной стадией ожирения. Несут пакет, а внутри большой чебурек, возможно, и не один. Это наглядный пример того, что пищевые привычки родителей и детей одинаковы и живут в семье», – разъясняет эксперт.

К слову, пищевые привычки – важный аспект для показателей качества жизни и профилактики заболеваний. Заболевания ЖКТ сейчас стоят на четвертом месте среди болезней, от которых напрямую зависит смертность населения. Больше, чем от болезней ЖКТ, на первом и втором месте по смертности находятся заболевания сердечно-сосудистой системы и онкология.

Нарушение питания приводит ко многим заболеваниям

Вот вы, например, знаете, что одной из основных причин инфарктов и инсультов бывает атеросклероз? Между прочим, это следствие накопления вредного холестерина в организме. А если говорить о раке прямой кишки, то среди его причин можно легко найти неправильное питание. Это просто лишний повод для всех нас лучше следить за состоянием своего здоровья.

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