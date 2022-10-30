Врач назвала самые полезные для здоровья крупы. Фото: автора

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная сообщила, какие каши являются самыми полезными. Они должны быть из цельного зерна. Об этом врач рассказала в беседе с RT.

«Каша, которая варится две минуты, и крупа, которая варится 15-20 минут, – это совершенно разные продукты по количеству клетчатки», – подчеркнула диетолог.

По ее словам, продукты с малым количеством клетчатки плохо влияют на ЖКТ. Клетчатка необходима для питания микробиоценоза, соответственно, уменьшает риск развития рака кишечника. Если употреблять каши быстрого приготовления редко, то особого вреда они не принесут.

«Гречка, рис, особенно нешлифованный, киноа, пшено – все эти крупы являются полноценными, потому что содержат не только клетчатку, но и микроэлементы, витамины группы В, достаточное количество белка – то, что полезно для организма», – сказала Ирина Бережная и подчеркнула, что манка содержат очень мало микроэлементов, витаминов, клетчатки.

Кстати, есть люди с целиакией – врожденной непереносимостью белка злаковых. Те крупы, которые содержат глютен (пшеница, рожь и контаминированный глютеном овес), таким людям категорически противопоказаны.

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