Прогноз погоды в Ижевске с 12 по 18 декабря Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выходные поразили ижевчан суровыми снегопадами. Но уже в понедельник, 12 декабря, интенсивность осадков уменьшилась, с утра шел лишь небольшой снег. При этом значительно потеплело. И, по предварительным прогнозам, вся неделя будет довольно теплой, лишь во вторник и среду столбик термометра может опуститься ниже -7°С.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, 12 декабря, днем температура воздуха составит около -4°С, а ночью опустится до -10°С.

Во вторник, 13 декабря, по данным Росгидрометцентра, ожидается переменная облачность, без осадков и до -7°С. Сервис Яндекс прогнозирует ясную погоду и до -11°С. К вечеру похолодает до -12..-14°С. Южный ветер к вечеру поменяется на юго-восточный, его скорость будет составлять около 3 м/с.

В среду, 14 декабря, также бесснежная погода, небо будет ясным или с небольшой облачностью. Днем температура воздуха составит около -7.. -10°С. Ночью – до -8°С, может пойти небольшой снег. Ветер южный или юго-восточный, 4 м/с.

15 декабря, в четверг, начнет теплеть, вернутся снегопады. Днем, по данным всех сервисов, до -5.. -6°С. Ветер изменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 4 м/с. Ночью температура упадет до -10.. -11°С. Ветер к ночи изменит направление на южное, скорость останется прежней – 4 м/с.

В пятницу, 16 декабря, Росгидрометцентр обещает днем до -4°С днем и без осадков, а Яндекс.Погода – небольшой снег и до -8°С. Южный ветер усилится до 5 м/с. Ночью все сервисы прогнозируют -6°С и снегопад. Ветер изменится на юго-западный, его скорость составит 4 м/с.

В субботу, 17 декабря, вероятен небольшой снег. Днем до -6°С, ночью до -15°С. Ночью – до -13°С по данным Росгидрометцентра и до -7°С по данным Яндекса. Ветер днем сменится на северный. Но будет очень слабым, а к вечеру станет восточным и усилится до 4 м/с.

В воскресенье, 18 декабря, сервисы погоды в прогнозах опять расходятся. По данным Росгидрометцентра, будет переменная облачность и до -8°С, а по данным Яндекс.Погоды – до -6°С и снег. Ночью – до -8°С и небольшой снег. Ветер южный 4-5 м/с.

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