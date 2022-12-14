На пути к мечте: 40 жителей Ижевска побывали в туре по 5 новостройкам

Фото: Сергей Грачев

26 ноября четыре девелопера Ижевска представили горожанам свои детища – современные дома и квартиры. В Туре по новостройкам, которые традиционно проходят два раза в год, в этот раз отправились 40 будущих новоселов. Расскажем о том, что они увидели.

Благополучие и безмятежность

Первым объектом тура стал жилой комплекс с говорящим названием «Скандинавия» от известного застройщика «КОМОССТРОЙ ®». Он возводится на улице Ленина – в районе перекрестка с улицей Бабушкина.

ЖК «Скандинавия» от известного застройщика «КОМОССТРОЙ ®» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей Грачев

Первое, что отметили участники тура, – это удачное расположение комплекса. В шаговой доступности находятся:

– школы № 32, 39, 50;

– детские сады № 14, 95, 258, 265 и 266;

– фитнес клуб «Спортивный Квартал»;

– множество сетевых продовольственных и хозяйственных магазинов.

Несмотря на то, что вокруг кипит и бурлит городская жизнь, на территории жилого комплекса царят размеренность и умиротворение. Квартира в этих домах идеально подходит тем, кто хотел бы дистанцироваться от суеты делового центра, наслаждаться каждой минутой жизни. Эту особую атмосферу жители Скандинавии называют словом «hygge» («хюгге»).

Продажи квартир уже открыты, а значит, можно отправляться в путь к своей мечте об уютном семейном гнездышке. Задать вопросы и записаться на консультацию можно на сайте компании «КОМОССТРОЙ ®».

Застройщик: КОМОССТРОЙ ®. Сайт: komosstroy.ru/projects/skandinaviya/. ООО «КОМОССТРОЙ АБСОЛЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. LjN8JxJiH

Атмосферно и уютно

Затем участники тура отправились увидеть своими глазами два дома парка-квартала «Атмосфера», который строит компания «Талан». Это уникальный проект, сочетающий преимущества жизни на природе с престижным расположением в районе улицы Холмогорова. Три дома будут объединены огороженным двором площадью в гектар, где расположатся зоны отдыха для детей и взрослых.

Парк-квартал «Атмосфера» от компании «Талан» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей Грачев

Еще один объект – строящийся ЖК «Новый квартал на Шишкина». Это тихий район рядом с парком «Березовая роща». Из окон домов открываются захватывающие виды, а любоваться романтическими закатами, утренними туманами и ночными огнями города можно будет из французских окон, которые обеспечивают оптимальный уровень освещения в квартирах.

Строящийся ЖК «Новый квартал на Шишкина» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Все проекты девелопера «Талан» предусматривают безопасность и комфорт жителей: огороженные дворы без доступа посторонних, небольшое количество квартир на этаже, видеонаблюдение на территории. Не смотря на пандемию и санкции, в сдающихся домах, как и обещала компания, установлены импортные лифты Kone (Коне) – комфортные и низкошумные.

Квартиры сдаются в качественной предчистовой отделке – выполнена стяжка пола, выровнены стены, установлены хорошие входные двери, которые не нужно будет менять.

Представитель застройщика сообщил участникам тура, что в компании для удобства будущих новоселов работает ипотечный брокер. Он совершенно бесплатно поможет выбрать самую выгодную именно для вас ипотечную программу, поможет подать заявку и проконтролирует процесс одобрения.

Сейчас банки –партнеры предлагают субсидированные ставки от 0,1 % годовых. Оплатить часть новой квартиры можно, продав старую или через автомобильный трейд-ин. Компания придерживается индивидуального подхода к каждому клиенту – вы можете выбрать как любой из способов оплаты: полная оплата, ипотека, трейд ин, материнский капитал, так и любой комбинацией этих способов.

Также в компании есть направление инвестирования в недвижимость с разными предложениями – крупные инвестиции сопоставимые со стоимостью квартиры и бюджетные варианты, когда можно инвестировать в недвижимость от 1 000 рублей по ставке до 12% годовых.

Застройщик: компания «Талан». Сайт: ижевск.талан.рф/apartment-complex/atmosfera. «Комплекс многоквартирных домов по ул. Новая Восьмая в г. Ижевске. Первый этап строительства» (застройщик ООО «Специализированный застройщик «Ресурс-билдинг»). Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. LjN8JyKA5

Застройщик: компания «Талан». Сайт: ижевск.талан.рф/apartment-complex/shishkina. «Комплекс многоквартирных домов по ул. Шишкина в Индустриальном районе г. Ижевска. 2-й этап строительства» (застройщик ООО «Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-21»). Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. LjN8K31TK

Тихий центр

Место, в котором возводится третий дом жилого комплекса «Седьмое Небо» от девелопера «Литум», действительно уникальное – с одной стороны это центр Ижевска, а с другой – очень тихий и спокойный район. Неподалеку есть лес и несколько санаториев. Исторически этот район столицы Удмуртии считался курортным, и эту атмосферу он сохранил до сих пор.

Участники тура по новостройкам побывали по территории, увидели уже сданные и обжитые новоселами дома. Впечатлились просторными и светлыми холлами площадью 90 квадратных метров с мягкой лаунж-зоной для отдыха и общения, библиотекой, удобными столами и креслами для работы и детским развивающим уголком.

Жилой комплекс «Седьмое Небо» от девелопера «Литум» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей Грачев

В домах ЖК есть турбодефлекторы для улучшения вентиляции здания (усиливает тягу избавляет от сырости, посторонних запахов, духоты и пыли), собственные газовые котельные и даже свои станции по очистке и минерализации питьевой воды.

В светлых и просторных квартирах предусмотрены кладовые, гардеробные и мастер-спальни с отдельным санузлом. Этот комфорт будущие новоселы, конечно же, особенно оценили. Узнать подробную информацию о домах, территории и квартирах можно на официальном сайте застройщика «Литум».

Застройщик: Группа Компаний ЛИТУМ. Сайт: 7небо-литум.рф. ООО «Специализированный застройщик «Капитал». Жилой комплекс »Седьмое Небо». Дом Третий. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. LjN8K5Mpq

Оптимальный баланс городской среды и природы

«Эко квартал Forest» (Форест) от девелопера «АСПЭК-Домстрой» раскинулся вдоль лесополосы на улице 40 лет Победы. Это совершенно новый район Ижевска, но в нем уже есть все для комфортного проживания и по-настоящему счастливой жизни:

- объекты социальной инфраструктуры и сферы услуг (9 детских садов, 3 школы, лицей, ЛД «Молодежный», СК «Созвездие» и спортивная школа);

- рекреационные территории;

- магазины и торговые центры («Ашан», «Магнит», «Азбука ремонта» и т.д.);

- транспортные связи.

В каждом дворе создано единое функциональное пространство, сформированное из детских игровых и спортивных площадок. В оформлении преобладают натуральные материалы.

«Эко квартал Forest» (Форест) от девелопера «АСПЭК-Домстрой» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей Грачев

Во внешнем облике домов используется фасадная штукатурка и декоративные элементы в виде текстуры дерева. Вход в подъезды для удобства жителей организован на уровне земли. А еще в каждом доме предусмотрена «Выручай комната», в которой собственники могут хранить велосипеды и электросамокаты, а еще организовывать помещение для досуга и встреч соседей.

Квартиры сдаются с идеальной предчистовой отделкой, поэтому новоселам останется лишь воплотить все свои желания в интерьер. Узнать подробнее об уникальном месте для счастливой жизни можно на сайте компании «АСПЭК-Домстрой».

Застройщик: АСПЭК-Домстрой. Сайт: dom.aspec.ru/project/4. ООО «Специализированный застройщик «АСПЭК-М». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. LjN8K8ie9

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