Прогноз погоды в Ижевске с 19 по 25 декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ижевске продолжаются «погодные качели», не слишком характерные для второй половины декабря. На этот раз причиной колебаний, по данным гидрометцентра Удмуртии, стал южный циклон, проходящий через территорию республики 18-19 декабря. Именно он принес с собой снежную и ветреную погоду. После прохождения циклона существенных осадков синоптики не ожидают, а вот похолодание придет, правда, тоже надолго не задержится.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, 19 декабря, днем температура воздуха составит до -9°С, а ночью опустится до -16°С.

Во вторник, 20 декабря, по данным Росгидрометцентра, ожидается переменная облачность с небольшим снегом. Столбик термометра опустится до -17°С. Сервис Яндекс прогнозирует более теплую погоду – до -15.. -16°С. К вечеру похолодает до -22°С (по данным Яндекса, всего до -17°С). Западный ветер в течение суток будет дуть со скоростью 2-3 м/с.

В среду, 21 декабря, в Ижевске также переменная облачность и небольшой снег. Росгидрометцентр обещает еще более существенное похолодание – до -19.. -21°С днем и до -24.. -25°С ночью. По Яндексу, погода окажется чуть мягче. Ветер в начале дня будет слабым юго-западным, а к ночи изменит направление на южное и усилится до 4 м/с.

22 декабря, в четверг, резко потеплеет, а снег усилится. Днем, по данным Росгидрометцентра, до -6°С. Впрочем, по данным Яндекса, потепление будет более плавным, и столбик термометра поднимется только до -12°С. Ночью до -7°С. Ветер в течение суток будет юго-западным со скоростью около 6 м/с.

В пятницу, 23 декабря, потеплеет до 0.. -2°С, пойдет снег с дождем. Ночью все сервисы прогнозируют -2°С. Ветер останется юго-западным, его скорость составит 5-6 м/с.

В субботу, 24 декабря, дождь закончится, но сохранится небольшой снег. Днем до -2°С, ночью до -4°С. Ветер будет южным, днем около 4 м/с, ночью до 5 м/с.

В воскресенье, 25 декабря, снегопад усилится. По данным Росгидрометцентра и Яндекс.Погоды, днем все так же до -2°С. Ночью – до -5°С и небольшой снег. Ветер южный, до 6 м/с.

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