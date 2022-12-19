Погода в Ижевске на день: 19 декабря ожидается снег и –5 °С

На дорогах гололедица Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Наступил понедельник предпоследней недели 2022 года. Пока вы собираетесь на работу, расскажем о погоде на предстоящие сутки.

Сегодня в столице республики, по прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, пасмурно, пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха составит около -9…-5 °С.

Ночью переменная облачность, небольшой снег и -16 °С. Ветер северо-западный 5 – 6 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 78%, магнитное поле спокойное.

Берегите себя и отличного вам дня!

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