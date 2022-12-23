Бесплатные катки: где можно покататься на коньках в Ижевске

Протестировали катки Ижевска, где бесплатный вход Фото: Мария Бакланова

Многие жители открывают зимний сезон с катания на коньках. Одни выбирают крытые катки, а другим больше нравятся открытые пространства, украшенные яркой иллюминацией. К последним как раз относятся бесплатные катки в парках Кирова, Горького и сквере Оружейника Драгунова. Здесь придется заплатить только за прокат. Журналист «Комсомолки» вышла на лед и готова рассказать, где самый лучший лед, теплая раздевалка и другие «плюшки» для посетителей.

Каток в парке им. Кирова

Вокруг центральной аллеи парка залита ледовая дорожка, но, несмотря на свою протяженность, шириной она явно похвастаться не может. Как на улице начинает темнеть, в парке включают гирлянды, чтобы по-настоящему ощущалась новогодняя атмосфера. Людей здесь катается достаточно много, но это никак не вредит качеству льда. Заливают его, кстати, 3-4 раза в неделю, что помогает сохранить гладкость поверхности и убрать все неровности.

Раздевалка здесь небольшая, но зато можно оставить вещи и согреться. Если переживаете за сохранность ценностей, можете «забронировать» камеру хранения за 150 рублей. Предоставляют также другие услуги: заточка коньков – 300 рублей, ледовый помощник для ребенка – 140 рублей в будни и 190 рублей в выходные, горячие напитки – 70-90 рублей.

Прокат коньков здесь самый дорогой из тех мест, где мы побывали. Цены для взрослых: 290 рублей в будни и 340 рублей в выходные; для детей – 240 рублей в будни и 290 рублей в выходные.

Наша оценка:

– Качество льда: 5

– Раздевалка: 5

– Размеры катка и атмосфера: 4

– Дополнительные услуги: 5

– Цены на прокат: 3

– Оценка катку в целом: 4,4

Каток в парке Горького

Возможно, мало кто знает, что в этом парке уже второй год организовывают площадки для зимних развлечений, поэтому народ подтягивается сюда уже ближе к выходным. В остальное же время парк практически пустой. Вечером новогоднюю атмосферу создают гирлянды и другие праздничные конструкции.

Ледовое покрытие в парке Горького располагается так же, как и в парке Кирова, вкруговую, да и по ширине тоже мало чем отличается. Минус катка в том, что раздевалка находится на приличном расстоянии, и ковылять на коньках до нее вообще неудобно.

Здесь ледовое покрытие прекрасно подойдет тем, кто хочет испытать себя на прочность. Дело в том, что рельеф парка неровный, поэтому катание на коньках превращается в аттракцион «американские горки», только без петель и других опасных элементов.

Но зато раздевалка здесь самая просторная. Можно взять напрокат коньки и переобуться на удобных скамейках. Нам даже посчастливилось бесплатно оставить вещи в камере хранения.

Цены вполне приемлемые: в будни до четверга прокат коньков для взрослых – 250 рублей, а для детей – 150 рублей. Ближе к выходным цены уже другие – 300 и 250 рублей соответственно.

Наша оценка:

– Качество льда: 2

– Раздевалка: 5

– Размеры катка и атмосфера: 3

– Дополнительные услуги: 1

– Цены на прокат: 4

– Оценка катку в целом: 3

Каток в сквере Драгунова

Что в нем необычного, так это то, что он находится прямо на пруду, а вокруг посетителей волшебный по красоте лес. Вечерами здесь тоже включают гирлянды, и катание на коньках легко и непринужденно можно превратить в романтическое свидание.

Однако что касается самого льда, то здесь «вау-эффекта» не случилось: много трещин и растительности.

В раздевалке согреться после длительного катания уже получится с трудом — здесь не так тепло, да и запах резины буквально бьет в нос. Камеры хранения здесь, конечно, нет, но за вещи можно быть почти спокойным: в пункте проката находится работник, который обеспечит сохранность.

Арендовать коньки здесь можно за 250 рублей, а за 150 рублей можно воспользоваться услугами ледового помощника для ребенка.

Да, в сравнении с парком Кирова цены здесь ниже, но и нет возможности заточки коньков, а чай и кофе можно найти в глубине сквера.

Наша оценка:

– Качество льда: 3

– Раздевалка: 3

– Размеры катка и атмосфера: 5

– Дополнительные услуги: 4

– Цены на прокат: 4

– Оценка катку в целом: 3,8

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