Прогноз погоды в Ижевске с 26 декабря по 1 января Фото: Евгения ГУСЕВА

В конце прошлой недели в Удмуртии вновь наблюдалась оттепель. Как пояснили синоптики республиканского гидрометцентра на официальной странице ВКонтакте, это было связано с поступлением теплого и влажного воздуха из Северной Атлантики.

Но с понедельника опять началось похолодание.

«По предварительному прогнозу, к середине недели температурный фон продолжит понижаться и установится около своих климатических норм», – сообщила пресс-служба удмуртского гидрометцентра.

Однако есть вероятность, что Новый год мы все-таки будем встречать без классических морозов.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, 26 декабря, днем температура воздуха составит до -7°С, а ночью опустится до -15°С.

Во вторник, 27 декабря, по данным Росгидрометцентра, ожидается облачная погода без осадков и практически полный штиль. Столбик термометра остановится на -13°С. Сервис Яндекс также прогнозирует около -13... -14°С. К вечеру, по данным обоих сервисов, похолодает до -17°С. Восточный ветер будет слабым, около 2 м/с.

В среду, 28 декабря, в Ижевске также без осадков и пасмурно. Росгидрометцентр обещает потепление до -10°С днем и около -12°С ночью. У Яндекса более суровый прогноз: до -15.. -17°С днем и до -11.. -17°С ночью. Ветер в течение суток будет восточным или юго-восточным, около 3 м/с.

29 декабря, в четверг, снова начнет теплеть, пойдет снег. Днем до -9.. -10°С, ночью – до -11°С. В течение суток ветер южный или юго-восточный, около 2-3 м/с.

В пятницу, 30 декабря, в столице Удмуртии будет до -9.. -11°С. Ожидается небольшой кратковременный снег. Ночью до -12°С, также с небольшим снегом. Южный ветер к вечеру усилится с 3 до 4 м/с.

В праздничную субботу, 31 декабря, по данным Росгидрометцентра, может потеплеть до -3°С. По данным Яндекс.Погоды будет холоднее – до -8..-9°С. Вероятен небольшой снег. Ветер днем и вечером южный или юго-восточный, до 5 м/с.

В первый день нового года – воскресенье, 1 января, – ожидается снегопад, впрочем, не очень сильный, и по данным разных сервисов, от -2°С до -7°С. Вечером столбик термометра достигнет -5°С. Ветер будет южным или юго-западным, около 3-4 м/с.

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