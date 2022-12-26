Погода в Ижевске на день: 26 декабря ожидается небольшой снег и гололедица

Сегодня ожидается достаточно теплый для зимы день
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 26 декабря. Надеемся, у вас уже есть новогоднее настроение. Тем более что погода к нему располагает. А «Комсомолка» расскажет подробнее.
По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -5…-7 градусов. Днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.
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