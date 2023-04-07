Яркие, сочные, свои: какие необычные фрукты и овощи можно вырастить в теплице

Какие экзотические фрукты и овощи можно вырастить в теплице? Фото:elements.envato.com.

Ах, теплица! В ней можно вырастить все что угодно. В климате нашего региона можно выращивать не только помидоры и огурцы, но и арбузы, дыни и даже персики! Как? «Комсомолка»/ IZHLIFE решила разобраться и узнать, что выращивают садоводы Удмуртии на своих дачных участках и какие условия для этого необходимы.

Основные условия для выращивания экзотических фруктов

Для выращивания экзотических культур стоит выбирать теплицы с особо прочным каркасом и неприхотливым укрывным материалом, которые могут выдерживать снеговые нагрузки, перепады температур или высокую влажность.

Очень важно, чтобы в теплице всегда было много света, так что будьте готовы создать в ней систему освещения из фитоламп, а также продумать систему вентиляции и отопления. Для созревания плодов и хорошего урожая необходимы оптимальные климатические условия.

Что же можно выращивать в наших широтах? Вы будете удивлены, но это не только арбузы и дыни.

Персики

Нежные персики можно вырастить на садовом участке даже в Сибири. Фото:elements.envato.com.

Культура выращивания нежных персиков в в более северных широтах пока только зарождается в нашей стране, но уже довольно популярна. Есть энтузиасты, которые выращивают их на садовых участках даже в холодной Сибири. И что удивительно, они растут! Для того, чтобы вырасти и плодоносить, персиковому дереву необходима постоянная температура в пределах +15...+18 градусов Цельсия. Очень важно исключить перепады температур. Зимой дереву тоже нужно тепло, примерно +13 градусов будет достаточно. А еще очень важно, чтобы теплица была достаточно высокой. Персиковые деревья хорошо себя чувствуют в сооружениях с высотой потолка до 2 метров и шириной 2,5 метра.

Авокадо

Необычный фрукт не слишком привередлив к природным условиям. Фото:elements.envato.com.

Дорогой, полезный фрукт, который обожают поклонники правильного питания. Появились морозостойкие сорта, но даже им зимой необходима температура не ниже +7 градусов и солнечный свет.

К слову, растет дерево быстро. В природе оно достигает 20 метров, а вот в тепличных условиях – всего до 3 метров.

Батат

Этот овощ внешне действительно похож на картофель. Фото:elements.envato.com.

Нет, это не большая картошка. Это сладкий и очень полезный овощ, который по вкусу похож на морковь. Необычный корнеплод очень полезный, богат не только крахмалом, но и белками, углеводами и витаминами группы A, B и C.

Выращивать этот корнеплод сложно. Он очень теплолюбив и требователен к влажной среде. Ему важно, чтобы температура воздуха в теплице была от +21 до +27 градусов, а почва влажная и плодородная.

«Я выращиваю батат на своем загородном участке уже 3-й год. Сажу в апреле, собираю в начале сентября. При правильном уходе урожай получается не меньше, чем с картошки. Главное, раз в одну-две недели подкармливать клубни. Я для этого использую жидкое удобрение для томатов», – рассказал заядлый огородник Дмитрий Смолин.

Выращивание экзотических фруктов и овощей требует особого подхода. Нужно учесть множество факторов и все предусмотреть. Помочь с таким сложным проектом и построить надежную и крепкую теплицу по вашим параметрам в соответствии со строгими ГОСТами может помочь компания «Титан».

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