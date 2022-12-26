«Ижевск будущего»: может ли центр города быть комфортным для жизни?

Фото: Елена Кардопольцева

В новом выпуске проекта «Ижевск будущего» мы вновь ищем удобные локации для жизни и показываем, как меняется наш город. На этот раз вместе с ведущей Еленой Демидовой и партнерами проекта мы постарались выяснить, насколько комфортно жить в самом центре Ижевска и находим сразу пять причин задуматься о переезде сюда.

Среди них, например, – отличный вид на город и пруд, большой выбор вариантов проведения досуга прямо рядом с домом, качественные медицинские услуги, лучшие школы и вузы, спортивные объекты в шаговой доступности и многое другое.

На этот раз говорим о жилом комплексе премиум-класса «Михайловский», строящемся в самом сердце Ижевска, а также о тех объектах, которые делают жизнь в центре более комфортной. Это Международный восточно-европейский колледж, клиника «МЕДСИ» на Советской и спортивный комплекс «Динамо».

Напомним, что прошлый выпуск проекта был посвящен Культбазе – тогда мы нашли как минимум три причины, почему этот район можно назвать одним из самых уютных в Ижевске.

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