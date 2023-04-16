Гороскоп на неделю: с 17 по 23 апреля Рыбам стоит заняться саморазвитием, а Овнам генеральной уборкой

Будущее преподнесет вам необычный выбор Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Удача придет в делах. Пришла пора разобрать завалы. Кто знает, какое сокровище вам удастся найти в обычном хламе у себя дома.

Телец

Мир войдет в вашу жизнь, едва вы сможете понять и принять собственные ошибки. Душевный покой подарит вам счастье.

Близнецы

Жить одним мгновением не лучшая идея. Но сейчас это лучшая тактика для вас, чтобы насладиться благосклонностью вселенной.

Рак

Трудности в вашей жизни никуда не исчезнут. Но взгляните на них под другим углом. Быть может, не стоит спешить принимать срочные решения?

Лев

Мечты и надежды дадут вам возможность расправить крылья и засиять по-новому.

Дева

Вера в лучшее будущее придаст вам сил для работы в настоящем. Двигайтесь вперед несмотря ни на что.

Весы

Сияние чистого завтра озарит вашу жизнь на этой неделе. Будущее в ваших руках, осталось только поверить в магию.

Скорпион

Любовь в вашем сердце может затмить разум, но постарайтесь не потерять себя. Множество подводных камней таятся в глубине вашего сердца. Найдите их.

Стрелец

Вселенная пошлет вам изобилие во всем. Откройте свою душу, чтобы принять его. Ожидайте судьбоносных встреч.

Козерог

Соблюдайте баланс внутри своего сердца и не торопитесь с выводами по поводу окружающих. Вселенная даст вам возможность подольше побыть в комфортной для вас обстановке.

Водолей

Позитивная энергия ворвется в вашу жизнь. Будьте уверены на этой неделе – ваша продуктивность резко возрастет.

Рыбы

Мечты и надежды в вашем сердце позволят вам открыть мир новых возможностей. Отличное время, чтобы заняться саморазвитием.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Без фокусов жить скучно: иллюзионист из Ижевска поделился секретами профессии

Войсить, шеймить и читить: проверьте себя на знание молодежного сленга