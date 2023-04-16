Гороскоп на неделю: с 17 по 23 апреля Рыбам стоит заняться саморазвитием, а Овнам генеральной уборкой

Будущее преподнесет вам необычный выбор
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю
Овен
Удача придет в делах. Пришла пора разобрать завалы. Кто знает, какое сокровище вам удастся найти в обычном хламе у себя дома.
Телец
Мир войдет в вашу жизнь, едва вы сможете понять и принять собственные ошибки. Душевный покой подарит вам счастье.
Близнецы
Жить одним мгновением не лучшая идея. Но сейчас это лучшая тактика для вас, чтобы насладиться благосклонностью вселенной.
Рак
Трудности в вашей жизни никуда не исчезнут. Но взгляните на них под другим углом. Быть может, не стоит спешить принимать срочные решения?
Лев
Мечты и надежды дадут вам возможность расправить крылья и засиять по-новому.
Дева
Вера в лучшее будущее придаст вам сил для работы в настоящем. Двигайтесь вперед несмотря ни на что.
Весы
Сияние чистого завтра озарит вашу жизнь на этой неделе. Будущее в ваших руках, осталось только поверить в магию.
Скорпион
Любовь в вашем сердце может затмить разум, но постарайтесь не потерять себя. Множество подводных камней таятся в глубине вашего сердца. Найдите их.
Стрелец
Вселенная пошлет вам изобилие во всем. Откройте свою душу, чтобы принять его. Ожидайте судьбоносных встреч.
Козерог
Соблюдайте баланс внутри своего сердца и не торопитесь с выводами по поводу окружающих. Вселенная даст вам возможность подольше побыть в комфортной для вас обстановке.
Водолей
Позитивная энергия ворвется в вашу жизнь. Будьте уверены на этой неделе – ваша продуктивность резко возрастет.
Рыбы
Мечты и надежды в вашем сердце позволят вам открыть мир новых возможностей. Отличное время, чтобы заняться саморазвитием.
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