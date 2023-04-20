Тепла меньше – счета легче: разобрали, что влияет на сумму в платежках ижевчан

На сколько в среднем меньше заплатили за отопление жители Ижевска в марте 2023-го Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Плата за отопление всегда вызывает вопросы. Особенно когда температура воздуха повышается, а в квартирах батареи все так же греют.

«Комсомолка» решила понаблюдать за суммами в платежках. Ранее представители ПАО «Т Плюс» рассказали, что весной счета за отопление должны уменьшиться в среднем на 30%.

Как в реальности?

Чтобы проверить это заявление, «Комсомолка» выбрала две абсолютно разные квартиры и сравнила суммы в платежках за февраль и март 2023 года. А еще мы для интереса взяли платежку за апрель 2022 года. Тогда мы еще платили по другой системе – сумму распределяли равномерно на весь год. Поэтому месяц нам был не особо важен.

График составлен на основании данных из реальной платежки Фото: Архив КП

Стоить отметить, что обе квартиры находятся в разных районах Ижевска. Одна – «однушка» в хрущевке. Вторая – трехкомнатная из старого жилого фонда.

В случае с «однушкой» сумма за оплату тепла снизилась на 37% в период с февраля по март этого года, в то время как в «трешке» – только на 13%, т.е. в данном случае прогноз ПАО «Т Плюс» пока не оправдался.

График составлен на основании данных из реальной платежки Фото: Архив КП

Переход на оплату по факту тоже по-разному сказался на счетах: у кого-то в марте 2023 они выросли, у кого-то уменьшились. На примере первой квартиры мы видим, что за март 2023 жильцы заплатили на 13% больше, чем в апреле прошлого года при оплате по 1/12.

График составлен на основании данных из реальной платежки Фото: Архив КП

Разумеется, нам необходимо учитывать тот факт, что на платежку повлиял и рост самого тарифа. Однако мы видим, что и потребление гигакалорий стало больше. Сказывается то, что потребленный ресурс в прошлом году делили на 12 равных частей, поэтому гигакалорий в 2022 могло оказаться меньше.

График составлен на основании данных из реальной платежки Фото: Архив КП

В случае второй квартиры мы видим, что при прошлой системе дом так же использовал весной меньше гигакалорий, чем в марте 2023 года. Но, несмотря на это, сумма получилась больше. Почему?

График составлен на основании данных из реальной платежки Фото: Архив КП

Это может быть связано с перерасчетом. При системе 1/12 плату за тепло делили равномерно на 12 месяцев. Но раз в год делали перерасчет, чтобы суммы в платежках соответствовали данным счетчиков. После холодных зим приходилось доплачивать, а после теплых потребителям возвращали деньги. Видимо, в этом случае перерасчет оказался не в пользу жильцов.

За март 2023 жильцы «трешки» заплатили на 36% меньше, чем за апрель 2022 года. Т.е. мы можем наглядно убедиться, что новая система оплаты работает. С наступлением тепла отапливать начинают меньше, а следовательно, и сумма в платежке уменьшается.

Почему так происходит?

Почему двухкомнатная квартира в одной хрущевке отдает около тысячи рублей за тепло, а с такой же площади в другой хрущевке могут взять пять тысяч? Дело в особенностях вашего дома. Если тепло «утекает» через щели, то его требуется больше. И суммы в платежке от этого выше. Поэтому летом стоит позаботиться об энергоэффективности дома.

Напомним, что оплата по факту появилась в Удмуртии с осени 2022 года. Это значит, что теперь мы оплачиваем то количество тепла, которое потребили. Этим фактом и объясняется повышение цен зимой. Зато летом счета за тепло не будут приходить в принципе. Раньше эту самую «зимнюю» сумму распределяли равномерно на 12 месяцев – то есть мы платили не очень большие деньги, но и зимой, и летом.