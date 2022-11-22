Переход на оплату отопления «по факту» в Ижевске: как понять, что платежки слишком высокие, и как решить проблемы

Цены за отопление зимой могут обескуражить. Но по итогам года сумма будет такой же, как и по прежней системе Фото: Мария Бакланова

С осени Ижевск перешел на оплату отопления «по факту»: это значит, что каждый месяц мы теперь платим ровно за такое количество тепла, которое потребили. Если сумма окажется чересчур большой по сравнению с соседними домами, это может быть признаком проблем в доме. Разбирались вместе с председателем «Объединения советов домов Удмуртии» Александром Евсеевым, на что стоит обратить внимание и какие меры могут снизить расходы на тепло.

Почему платежка за отопление может оказаться слишком большой?

На суммы в квитанциях влияет несколько факторов: температура воздуха за окном, площадь дома и квартиры, наличие счетчиков, класс энергоэффективности (об этом мы расскажем ниже)… Поэтому понять, что проблемы есть, можно только если сравнить свою платежку с расчетками жителей других многоэтажек.

«Обычно проблемы выявляются при сравнении платежек одного дома с другим. При этом нужно следить, чтобы параметры были одинаковые: хрущевку нужно сравнивать с хрущевкой, а двушку – с двушкой», – говорит Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии».

Раньше выявить такие проблемы оперативно не получалось: только получив перерасчет, жители похожих домов могли заметить, что они платят слишком много. А проблемы при этом могли назреть давно. Сейчас у людей появилась возможность замечать и решать их оперативно.

Только сравнение платежек в похожих домах и квартирах поможет определить, что дом переплачивает Фото: Мария Бакланова

Самые очевидные сбои, из-за которых платежка могла бы получиться слишком большой, – неполадки в работе общедомового счетчика. Выяснить это и исправить помогут в УК или ТСЖ.

Класс энергоэффективности: как уменьшить расходы на отопление?

Если со счетчиком все в порядке, а цифры в платежке все равно не устраивают, можно решить проблему радикально – сделать энергоэффективный капремонт. Без вложений не обойдется, но траты быстро окупятся.

В рамках энергоэффективного капремонта делают две глобальные вещи: ставят систему погодного регулирования, которая позволяет избежать перетопов, и формируют из дома «термос», чтобы лишнее тепло никуда не уходило и на деньги жильцов не топили улицу. Видов работ может быть много: утеплить фасад, чердак, подвал, межпанельные швы – все зависит от того, что нужно зданию. Подробнее о перечне работ «Комсомолка» писала здесь.

Энергоэффективный капремонт поможет сохранять тепло в доме, то есть оно не будет уходить на улицу Фото: Мария Бакланова

«Одно мероприятие никогда не даст эффекта. Это должен быть комплекс работ. Например, если утеплить дом, но забыть про систему погодного регулирования, могут возникнуть перетопы. То есть жильцам все равно придется платить много денег, и им вдобавок будет некомфортно», – говорит Александр Евсеев.

Как сделать энергоэффективный капремонт?

Сделать энергоэффективный капремонт реально только в домах, которые собирают деньги на спецсчете. В рамках «общего котла» капремонт делают только по минимальным потребностям, а теплоизоляция туда не входит.

Помочь со всеми вопросами должна управляющая компания или ТСЖ. Там расскажут, какие энергоэффективные мероприятия стоит провести именно в вашем доме и достаточно ли денег на спецсчете.

«Единого рецепта по усилению энергоэффективности нет. Каждый дом индивидуален. Многоквартирный дом – технически сложный объект, и просто так к решению вопроса не подойти», – комментирует Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии».

Меры по утеплению дома могут быть разные – для каждого нужны свои методы Фото: Мария Бакланова

Шаги по укреплению энергоэффективности должны быть следующие:

– Определиться со списком необходимых работ и источником финансирования. Если денег на спецсчете не хватает, можно, например, повысить взносы;

– Провести общедомовое собрание. Проголосовать за работы должны минимум 2/3 участников;

– Сдать протокол в управляющую компанию. Она же заключает договор с подрядчиком, который начинает проводить работы;

– Начать экономить.

Раньше можно было еще и 80 % расходов вернуть, но сейчас программа заморожена. Вернут ли ее – неизвестно, однако и без нее энергоэффективный капремонт положительно сказывается на кошельке собственников.

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