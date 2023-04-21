Установить во дворе фонтан или спортивную площадку: что могут сделать жители Ижевска с помощью новой системы самообложения

Узнали, что такое самообложение, каков механизм, в чем его преимущество и какие есть нюансы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хочется благоустроить двор или проложить дорогу? У жителей появился новый способ это устроить. Только нужно вложиться еще и самим, а 80% суммы найдут в бюджете города и республики.

«Комсомолка» узнала у представителя Общественной палаты России и председателя «Объединения советов домов Удмуртии» Александра Евсеева, что такое самообложение, каков механизм, в чем его преимущество и какие есть нюансы.

Что такое самообложение?

Практика самообложения сама по себе не новая, в Удмуртии она давно применяется в селе, с 2022 года начала действовать в Сарапуле, а в 2023-м пришла в Ижевск, который стал 22-м муниципалитетом, где ее реализуют. В чем же суть?

Если на придомовой территории хочется иметь спортплощадку, но ее строительство муниципалитетом в ближайшее время не запланировано, жители могут воспользоваться системой самообложения. Для этого они должны самоорганизоваться, проявить инициативу, а главное – собрать средства. Не полную сумму, конечно. Со стороны жильцов нужно собрать 20% стоимости работ, соответственно, финансовая помощь от государства составит до 80%.

Жители могут обустроить свой двор, как захотят Фото: Алексей БУЛАТОВ

По механизму самообложение похоже на инициативное бюджетирование, о котором мы много рассказывали ранее. Но есть существенные отличия.

- В случае с самообложением финансовая помощь оказывается только со стороны бюджета, тогда как при инициативном бюджетировании добавляются спонсоры и сами жители, которые могут внести нематериальный вклад, – например, установить скамейки.

- С самообложением любой проект получит государственную поддержку, в случае с инициативным бюджетированием нужно пройти конкурс.

- Для участия в программе самообложения жители могут заявиться в любой момент, конкурс по инициативному бюджетированию проходит раз в год.

- Для благоустройства территории по системе самообложения жильцы микрорайона (кроме льготников) будут платить одинаковую сумму, а в инициативном бюджетировании каждый вкладывает столько, сколько может (или не вносит деньги вообще).

- При инициативном бюджетировании вносится определенная сумма со стороны бюджета, которую увеличить нельзя. При самообложении жителям помогут с проектом на любую сумму при условии, что с них собрано 20% средств.

Какие проекты можно реализовать по механизму самообложения?

Государство пойдет вам навстречу для реализации любого проекта на муниципальной земле. Это может быть как фонтан у дома, так и простая спортивная площадка. Может быть тротуар, арт-объект – все что угодно.

Путем самообложения можно обустроить детскою площадку Фото: Артем КИЛЬКИН

«Цели у самообложения и инициативного бюджетирования одинаковые. Они должны вовлекать жителей в решение локальных проблем. Соответственно, здесь обязательно имущество должно быть муниципальным. Вообще, самообложение больше подходит жителям частного сектора: они более сплоченные и понимают, ради чего это нужно. С помощью самообложения можно сделать дороги, освещение. Этим уже активно пользуется Завьяловский район. В Пирогово таким образом засыпали щебнем очень много дорог», – рассказал Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии».

Кто может стать инициатором благоустройства?

Принять участие в программе улучшения окружающей среды может как один многоквартирный дом, так и весь квартал. Это может быть несколько домов с общей неразрывной территорией или улица в частном секторе. Но обязательное условие: активных граждан для подачи заявки должно набраться не менее 10 человек.

Проголосовать «за» должны не менее половины жильцов, живущих на территории Фото: Иван МАКЕЕВ

Чтобы не возникло недопониманий, инициативная группа предварительно обсуждает с жильцами благоустройство выбранной территории и получает согласие соседей на участие в самообложении. То есть мало создать инициативную группу, проект должен получить поддержку большинства жильцов, ведь платить придется им всем. Но на этом этапе все можно обсудить на словах или в общедомовом чате, этап голосования будет впереди.

Куда обращаться, если решение приняли?

Когда большая часть жильцов дала свое согласие на участие в программе, можно обращаться в администрацию района. Там подскажут, можно ли вообще вашу идею воплотить в жизнь. Для работ по благоустройству под участком не должно располагаться коммунальных сетей, а сам он должен быть муниципальным.

Получили одобрение – можно подавать заявку и смету в городскую администрацию. Следующим шагом станет назначение гордумой схода жильцов для голосования. Проголосовать «за» должны не менее половины жильцов, живущих на территории и обладающих избирательным правом.

За ходом работ придется следить Фото: Алексей БУЛАТОВ

После принятого решения жильцы получат платежки от администрации. Указанную сумму нужно будет внести сразу, а не делить на части. После этого остается только ждать начала работ и потом контролировать их.

«Нужно учитывать сроки, в которые подается заявка. Администрация города просит деньги республики по проектам раз в квартал – то есть желательно уложиться в этот период. Если предполагаются работы в строительный сезон (например, ремонт дороги), подавать заявку стоит не позже второго квартала», – объясняет нюансы Александр Евсеев.

Если у вас появились вопросы или необходима помощь с организацией процесса, можно позвонить в «Объединение советов домов Удмуртии» по номеру телефона: 56-36-09.

Из-за этих 10 человек придется платить?

Если утвердительное решение приняло большинство участников голосования, то да, и даже недовольным придется платить. Программа самообложения – добавочный налог на улучшение территории. При отказе его оплачивать деньги могут потребовать через суд.

«В самообложении участвуют не собственники, а именно жители. То есть даже зарегистрированный квартиросъемщик будет обязан вносить деньги на благоустройство», – прокомментировал Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии», член Общественной палаты России.

Можно ли получить льготы?

Это решает сход жильцов. Они определяют, будут ли льготники и по каким критериям – инвалиды, многодетные или ветераны. Однако есть нюанс: право на льготу могут получить не более 30% жителей. И если пенсионеры являются основной категорией жильцов, то на них льготы распространяться не будут.