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Общество21 апреля 2023 12:29

Установить во дворе фонтан или спортивную площадку: что могут сделать жители Ижевска с помощью новой системы самообложения

Столица Удмуртии стала 22-м использующим самообложение муниципалитетом в республике
Анастасия Захарова
Узнали, что такое самообложение, каков механизм, в чем его преимущество и какие есть нюансы

Узнали, что такое самообложение, каков механизм, в чем его преимущество и какие есть нюансы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хочется благоустроить двор или проложить дорогу? У жителей появился новый способ это устроить. Только нужно вложиться еще и самим, а 80% суммы найдут в бюджете города и республики.

«Комсомолка» узнала у представителя Общественной палаты России и председателя «Объединения советов домов Удмуртии» Александра Евсеева, что такое самообложение, каков механизм, в чем его преимущество и какие есть нюансы.

Что такое самообложение?

Практика самообложения сама по себе не новая, в Удмуртии она давно применяется в селе, с 2022 года начала действовать в Сарапуле, а в 2023-м пришла в Ижевск, который стал 22-м муниципалитетом, где ее реализуют. В чем же суть?

Если на придомовой территории хочется иметь спортплощадку, но ее строительство муниципалитетом в ближайшее время не запланировано, жители могут воспользоваться системой самообложения. Для этого они должны самоорганизоваться, проявить инициативу, а главное – собрать средства. Не полную сумму, конечно. Со стороны жильцов нужно собрать 20% стоимости работ, соответственно, финансовая помощь от государства составит до 80%.

Жители могут обустроить свой двор, как захотят

Жители могут обустроить свой двор, как захотят

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По механизму самообложение похоже на инициативное бюджетирование, о котором мы много рассказывали ранее. Но есть существенные отличия.

- В случае с самообложением финансовая помощь оказывается только со стороны бюджета, тогда как при инициативном бюджетировании добавляются спонсоры и сами жители, которые могут внести нематериальный вклад, – например, установить скамейки.

- С самообложением любой проект получит государственную поддержку, в случае с инициативным бюджетированием нужно пройти конкурс.

- Для участия в программе самообложения жители могут заявиться в любой момент, конкурс по инициативному бюджетированию проходит раз в год.

- Для благоустройства территории по системе самообложения жильцы микрорайона (кроме льготников) будут платить одинаковую сумму, а в инициативном бюджетировании каждый вкладывает столько, сколько может (или не вносит деньги вообще).

- При инициативном бюджетировании вносится определенная сумма со стороны бюджета, которую увеличить нельзя. При самообложении жителям помогут с проектом на любую сумму при условии, что с них собрано 20% средств.

Какие проекты можно реализовать по механизму самообложения?

Государство пойдет вам навстречу для реализации любого проекта на муниципальной земле. Это может быть как фонтан у дома, так и простая спортивная площадка. Может быть тротуар, арт-объект – все что угодно.

Путем самообложения можно обустроить детскою площадку

Путем самообложения можно обустроить детскою площадку

Фото: Артем КИЛЬКИН

«Цели у самообложения и инициативного бюджетирования одинаковые. Они должны вовлекать жителей в решение локальных проблем. Соответственно, здесь обязательно имущество должно быть муниципальным. Вообще, самообложение больше подходит жителям частного сектора: они более сплоченные и понимают, ради чего это нужно. С помощью самообложения можно сделать дороги, освещение. Этим уже активно пользуется Завьяловский район. В Пирогово таким образом засыпали щебнем очень много дорог», – рассказал Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии».

Кто может стать инициатором благоустройства?

Принять участие в программе улучшения окружающей среды может как один многоквартирный дом, так и весь квартал. Это может быть несколько домов с общей неразрывной территорией или улица в частном секторе. Но обязательное условие: активных граждан для подачи заявки должно набраться не менее 10 человек.

Проголосовать «за» должны не менее половины жильцов, живущих на территории

Проголосовать «за» должны не менее половины жильцов, живущих на территории

Фото: Иван МАКЕЕВ

Чтобы не возникло недопониманий, инициативная группа предварительно обсуждает с жильцами благоустройство выбранной территории и получает согласие соседей на участие в самообложении. То есть мало создать инициативную группу, проект должен получить поддержку большинства жильцов, ведь платить придется им всем. Но на этом этапе все можно обсудить на словах или в общедомовом чате, этап голосования будет впереди.

Куда обращаться, если решение приняли?

Когда большая часть жильцов дала свое согласие на участие в программе, можно обращаться в администрацию района. Там подскажут, можно ли вообще вашу идею воплотить в жизнь. Для работ по благоустройству под участком не должно располагаться коммунальных сетей, а сам он должен быть муниципальным.

Получили одобрение – можно подавать заявку и смету в городскую администрацию. Следующим шагом станет назначение гордумой схода жильцов для голосования. Проголосовать «за» должны не менее половины жильцов, живущих на территории и обладающих избирательным правом.

За ходом работ придется следить

За ходом работ придется следить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После принятого решения жильцы получат платежки от администрации. Указанную сумму нужно будет внести сразу, а не делить на части. После этого остается только ждать начала работ и потом контролировать их.

«Нужно учитывать сроки, в которые подается заявка. Администрация города просит деньги республики по проектам раз в квартал – то есть желательно уложиться в этот период. Если предполагаются работы в строительный сезон (например, ремонт дороги), подавать заявку стоит не позже второго квартала», – объясняет нюансы Александр Евсеев.

Если у вас появились вопросы или необходима помощь с организацией процесса, можно позвонить в «Объединение советов домов Удмуртии» по номеру телефона: 56-36-09.

Из-за этих 10 человек придется платить?

Если утвердительное решение приняло большинство участников голосования, то да, и даже недовольным придется платить. Программа самообложения – добавочный налог на улучшение территории. При отказе его оплачивать деньги могут потребовать через суд.

«В самообложении участвуют не собственники, а именно жители. То есть даже зарегистрированный квартиросъемщик будет обязан вносить деньги на благоустройство», – прокомментировал Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии», член Общественной палаты России.

Можно ли получить льготы?

Это решает сход жильцов. Они определяют, будут ли льготники и по каким критериям – инвалиды, многодетные или ветераны. Однако есть нюанс: право на льготу могут получить не более 30% жителей. И если пенсионеры являются основной категорией жильцов, то на них льготы распространяться не будут.

Общество: ВОПРОС ДНЯЖители Удмуртии