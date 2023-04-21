Подумала, на голубей охотятся: что известно о преступлении, в котором подозревают подростков из Ижевска

Убийство произошло в этом доме Фото: Анастасия Захарова

Утром 20 апреля жители улицы Дзержинского обнаружили страшную находку. Тела двух мужчин лежали возле мусорных баков, на асфальте и земле рядом была кровь. А затем появились еще более пугающие подробности. Подозреваемых в убийстве задержали, их оказалось четверо, причем трое – подростки от 15 до 17 лет.

«Комсомолка» побывала на месте, где все произошло, и пообщалась с людьми, которые могли что-то видеть или слышать.

«Подумала, что тут голубей убили»

Обычный спальный район с хрущевками, двор, каких в Ижевске десятки. Днем здесь немноголюдно, редкие прохожие спешат по своим делам. Но все в ужасе от случившейся накануне трагедии.

Возле этих баков нашли тела Фото: Анастасия Захарова

Мы довольно быстро отыскали контейнерную площадку, на которой были найдены тела. Пятна крови остались до сих пор, но нужно подойти ближе, чтобы понять, что это именно кровь. Асфальт потемнел от утреннего дождя, и видно не так хорошо. К тому же пятна кто-то пытался забросать мусором.

Оглядываемся и видим пожилую женщину. Подходим, начинаем спрашивать. Оказывается, она живет в этом дворе.

«Я вынесла мусор и пошла в аптеку. Тут уборщица наша прибиралась. Смотрю – лужа крови. Подумала поначалу, что голубей убили. Но потом сообразила, что столько от птиц набежать не могло. Господи, да это что такое? А дворник говорит, что два трупа было. Я чуть не упала, мне вообще плохо стало», – делится местная жительница.

Во время нашей беседы проходят люди в рабочей одежде, похожие на коммунальщиков. Похоже, они тоже обсуждают случившееся. Слышим обрывки разговора: «А давай снега насыплем». Судя по всему, следы трагедии стремятся убрать.

Пятна крови видны до сих пор Фото: Анастасия Захарова

Здесь же во дворе работают и дворники. Пообщаться они не отказываются, хотя сообщить что-то конкретное не могут. Выясняем, что о происшествии они узнали одними из первых, так как к уборке приступают рано.

«Пришла в 8 утра на работу – уже все оцепили. Машины, говорят, приехали в шесть утра, может, и раньше. Наверное, первые прохожие обнаружили. Сообщали, что двух мужчин зарезали», – говорит одна работница.

Музыка в 4 утра и визиты мужчин

По официальным данным, убийство произошло в квартире пожилой женщины – бабушки друга одного из задержанных. Но почему эти четверо пришли к ней и что делали в ее доме те двое, которых затем обнаружили мертвыми, неизвестно. Как и причина ссоры, приведшей к кровопролитию.

Утром 20 марта соседи видели хозяйку квартиры. По их словам, женщина была пьяна. Об этом нам тоже рассказал дворник.

«Ее посадили в машину (спецслужб – прим. ред.), чтобы выспалась, а она вообще невменяемая. Проспалась. Потом завели, видимо, в квартиру, но она слова не могла связать», – говорит наша собеседница.

Здесь произошло страшное Фото: Анастасия Захарова

С несколькими жителями подъезда мы тоже смогли пообщаться. О квартире, в которой случилась трагедия, они отзываются с раздражением. Хозяйка там, что называется, веселая женщина. Музыка у нее дома грохотала постоянно, соседи могли проснуться от громких звуков в четыре часа утра. Также местные жалуются, что соседка часто выпивала и водила к себе мужчин.

Бороться с этим было бесполезно, и люди давно никуда не обращались – махнули рукой. Но теперь надеются, что «нехорошей» квартирой наконец займутся, кому следует.

Дворник, с которым мы общались, близко эту женщину не знал, но встречал частенько. На наши расспросы он пожимает плечами.

«Женщина ходит и постоянно просит то дать 20 рублей, то телефон позвонить, то еще что-нибудь. А когда не пьет, нормальная, здоровается».

Еще, говорят, что у женщины этой есть дочь, недавно родившая ей внучку. Живут якобы неподалеку, в гости иногда приходят. Но больше никакой информации.

Вопросов пока гораздо больше, чем ответов. Как и из-за чего могли поссориться подростки со взрослыми мужчинами? И как дошло до убийства? Это сможет прояснить только следствие. «Комсомолка» будет следить за этим делом.

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