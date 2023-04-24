Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ижевск пришло настоящее тепло. По данным Росгидрометцентра, ко вторнику потеплеет до +22°С. К пятнице температурный фон понизится, и пойдут дожди, но похолодание будет кратковременным и незначительным. В выходные снова засияет солнце.

А теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 24 апреля, будет около +19.. +21°С днем, а ночью до +9.. +15°С.

Во вторник, 25 апреля, по данным Росгидрометцентра, в Ижевске ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит около +22°С, а к ночи снизится до +10°С. Вечером возможен небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, дневная температура будет такой же, а ночь окажется теплее – до +15°С. Южный ветер к вечеру сменится на юго-восточный, его скорость составит порядка 3 м/с.

В среду, 26 апреля, в Ижевске сгустятся тучи. Днем, по данным Росгидрометцентра, температура снизится до +20°С, а по данным Яндекс.Погоды, упадет до +14.. +18°С. Ночью будет около +10 +16°С, причем Яндекс, прогнозирующий холодный день, одновременно с этим обещает довольно теплую ночь. Начнется дождь. Ветер с утра будет южным, к ночи изменится на юго-западный и усилится с 4 до 5 м/с.

27 апреля, в четверг, в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождик. Днем ожидается около +16.. +18°С, ночью – до +9.. +12°С. Дождь к вечеру утихнет, а западный ветер со скоростью около 4 м/с изменится на северо-восточный со скоростью около 3 м/с.

В пятницу, 28 апреля, по данным Росгидрометцентра, ожидается до +16°С, по данным Яндекса, – до +17.. +19°С. Днем снова вероятны дожди, но ночь будет сухая, хотя и прохладная – столбик термометра опустится до +5°С. Впрочем, Яндекс обещает до +8.. +12°С. В течение суток будет дуть северо-восточный ветер, его скорость составит 3-4 м/с.

В субботу, 29 апреля, Росгидрометцентр прогнозирует до +17°С и переменную облачность. Яндекс обещает потепление до +22.. +23°С. Ночью, по данным разных сервисов, ожидается от +5°С до +15°С. Восточный ветер со скоростью около 3 м/с сохранится на весь день и всю ночь.

В воскресенье, 30 апреля, синоптики обещают в Ижевске до +19.. +23°С днем и до +14.. +16°С ночью. Ветер будет меняться от южного до юго-западного и восточного от 2 до 4 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!