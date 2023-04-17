Погода в Ижевске на день: 17 апреля до +13°С и без осадков

Ожидается потепление. Фото: архив редакции
Доброе утро, Ижевск! Наступила новая рабочая неделя и на календаре уже 17 апреля. Пора настраивать себя на продуктивность, а начать можно с ежедневного прогноза погоды от «Комсомолки».
Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит +11..+13°С. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 2–7 м/с.
Ночью температура опустится до +2°С.
Желаем вам хорошего начала недели!
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