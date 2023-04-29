Люлли и Самки: нейросеть показала, как видит деревни Удмуртии с необычными названиями

Как видит деревни и села Удмуртии нейросеть

Фантазии искусственного интеллекта становятся все интереснее и интереснее. Порой его работы сложно отличить от того, что создает человек. «Комсомолка» решила развлечься и попросила нарисовать образы деревень Удмуртии с необычными названиями.

Люлли от горячих парней

Деревня Люлли формально находится в черте города, но по факту – в 17 км от Ижевска. Название интересное. Объяснить, что мы обычно подразумеваем под словом «Люлли», нейросети не получилось. Она упорно рисовала горячих мужчин. От таких и люлей получить не страшно!

Горячие парни живут в Люллях

У Реки Даниловка

Это официальное название. Да, прямо так, целиком. Находится населенный пункт в Балезинском районе. И пейзажи, по мнению нейросети, здесь тоже красивые: широкая река, местные жители, которые в ней плещутся, деревянные домики… Чем не деревенская романтика?

Жители плещутся в местной реке

Удмуртский Караул!

Спокойно, без паники. Ничего не случилось, просто деревня называется – Удмуртский Караул. Расположилась она в 12 км от села Красногорское – районного центра.

Нейросеть посчитала, что местные жители должны постоянно кричать и паниковать. Но «Комсомолка» верит, что на самом деле там все не так уж плохо.

По мнению нейросети, местные – паникеры. Но мы ей не верим

Самки в Самках

Звучит сексистски, признаем. Но что поделать, если в Глазовском районе одна из деревень действительно называется Самки? Только аккуратно с ударением – оно падает на последний слог, а то действительно можно что-то не то подумать. Как, например, нейросеть. Она решила, что деревню с таким названием сплошь должны населять красивые девушки – видимо, она подразумевала самок (неприятненько представительницам прекрасного пола).

Дамы из деревни Самки и встретят, и накормят, и окажут настоящее гостеприимство

В Бахилах – до сих пор ковид

В Завьяловском районе есть деревня с интересным названием Бахилы. По мнению нейросети, обстановка там тревожная: жители ходят в халатах и шапочках, как врачи ковид-стационаров во время пандемии (помните такую?) Но радует, что картины нейросети от реальности обычно отличаются.

Нейросеть считает, что здесь заразно

Встреча с Егорами

Егоры – это деревня на севере Удмуртии, в 39 км от Кеза. И тут настоящий малинник для женщин – ведь, по мнению нейросети, населяют местечко крепкие мужчины. Видимо, их всех зовут Егорами.

Какие мужчины кажутся вам привлекательнее – из Люллей или из Егор?

Бараны

А что выберете вы – компанию Егоров или баранов? Да-да, деревня с таким названием в Удмуртии тоже имеется. Находится в Красногорском районе. Нейросеть нарисовала нам простор, поля, естественно, баранов и, главное, – настоящие горы! В таком месте действительно хочется отдохнуть на природе.

Ощущение, что это не Удмуртия, а Кавказ

Жеребенки

Если баранов вы не любите, то вот вам деревня Жеребенки Завьяловского района. Да и ехать недалеко – 21 км от Ижевска. И хотя, по мнению нейросети, асфальта тут нет, зато в наличии просторные поля и красивые кони. Просто сказка!

Здесь мирно пасутся животные

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».