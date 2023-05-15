Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Юрий ЮГАНСОН

Наступающая неделя наконец-то принесет в Ижевск тепло. Со вторника температура будет стабильно выше +20°С. Погода преимущественно окажется солнечной, а вот дождей как не было, так и нет.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 15 мая, столбик термометра поднимется до +20°С. К ночи похолодает до +6°С. Подует слабый северный ветер.

Во вторник, 16 мая, Росгидрометцентр прогнозирует переменную облачность и температуру до +21°С днем, до +9°С ночью. По прогнозу Яндекс.Погоды, день будет на 1°С теплее, а ночь – теплее на 2-6°С. В течение суток восточный ветер сменится на северо-восточный, его скорость составит 2-3 м/с.

В среду, 17 мая, в Ижевске будет облачно и без осадков. Днем температура воздуха составит около +23.. +24°С. Ночью, по данным Росгидрометцентра, столбик термометра опустится до +9°С, в прогнозе Яндекса более теплая ночь – до +17°С. В течение суток будет дуть восточный ветер со скоростью 2-3 м/с.

В четверг, 18 мая, в столице Удмуртии снова переменная облачность, без осадков. Днем ожидается около +23°С, ночью, по данным разных сервисов, – до +8.. +15°С. Сохранится восточный ветер со скоростью 2-3 м/с.

В пятницу, 19 мая, снова переменная облачность и до +23°С днем, до +15°С ночью. Осадков не ожидается. Ветер изменит свое направление на южное, в течение дня его скорость будет сохраняться около 2 м/с.

В субботу, 20 мая, Росгидрометцентр прогнозирует до +25°С и сплошную облачность. Яндекс обещает всего лишь до +21°С. Ночью ожидается около +9.. +14°С. Южный ветер к вечеру поменяется на юго-восточный, его скорость составит около 3 м/с.

В воскресенье, 21 мая, синоптики Росгидрометцентра обещают в Ижевске днем переменную облачность, погоду без осадков и температуру до +26°С. При этом Яндекс.Погода прогнозирует похолодание до +18°С. Ночная температура составит около +11.. +14°С. Юго-восточный ветер может измениться на северный, его скорость будет не выше 5 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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