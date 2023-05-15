Погода на день: 15 мая в Ижевске переменная облачность и +20 °С

Ожидается потепление Фото: Архив редакции «Комсомольская правда – Ижевск»

Доброе утро, Ижевск. Сегодня понедельник, 15 мая, пришла пора взбодриться и подготовиться к новому рабочему дню!

В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +20 °С. Ветер северо-восточный 2-3 м/с. Ночью до +8 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 34%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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