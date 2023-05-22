Расшифровка общего анализа мочи: почему важен цвет и опасен ли белок

Для чего сдается один и самых распространенных анализов

Для постановки диагноза анализ мочи бывает очень важен, потому что показывает и то, как наш организм справляется с выводом ненужных веществ, и то, как он поддерживает водный баланс. Расскажем о том, что значат буквы и цифры в результате анализов.

Однако сразу предупредим, что даже если вы будете знать, что написано на бланке, консультации врача это не заменит. Недостаточно заглянуть в таблицу и сказать: «О! Да у меня обезвоживание, буду пить больше воды». Важно понимать, почему обезвоживание наступило и оно ли это вообще.

Итак, что же можно найти в общем анализе мочи?

Цвет (COLOR)

Норма: обычно описывается как соломенный.

Отклонения от нормы. Нужно понимать, что на цвет мочи влияет множество факторов и не всегда изменение этого параметра говорит о нарушениях. Например, после употребления свеклы моча розовеет, на фоне приема витамина В моча приобретает оранжевый оттенок.

Вместе с тем слишком насыщенный цвет часто говорит об обезвоживании или отеках, например, на фоне сердечно-сосудистых нарушений. Красный цвет говорит о патологиях почек, зеленоватый – о патологиях печени, а белесый – об инфекции мочевыводящих путей.

Расшифровывать анализы должен врач

Плотность мочи (SG)

Норма: 1,010 – 1,025

Что это такое. Плотность зависит от количества растворенных в моче веществ, то есть продуктов нашего обмена и веществ, которые попали в мочу из-за каких-то нарушений.

Значение ниже нормы. Возникает при сахарном диабете и почечной недостаточности – почки плохо справляются с фильтрующей функцией, и основная часть продуктов обмена остается в организме.

Значение выше нормы. Бывает при избытке белка или сахара, а также при потере воды организмом.

Кислотность (pH)

Норма: 5-7

Что это такое. Кислотность также зависит от веществ, которые содержатся в моче, и их концентрации. Если кислотность сильно отклоняется от нормы – в любую сторону, – возможно образование камней в почках и мочевом пузыре.

Значение ниже нормы. Уменьшается pH мочи у тех, кто злоупотребляет диетами или ест слишком много мяса. Кислая реакция мочи бывает при диарее, обезвоживании и сахарном диабете.

Значение выше нормы. При хронической почечной недостаточности и некоторых гормональных нарушениях реакция мочи смещается в щелочную сторону. Также подобное бывает у вегетарианцев.

Эритроциты (BLD)

Норма: не более 2 в поле зрения.

Что это такое. Красные кровяные клетки, переносящие кислород. Они должны оставаться в кровяном русле, но иногда в работе почек что-то нарушается, и эритроциты попадают в мочу.

Значение выше нормы. У людей, которые много ходят, стоят или подвергают себя чрезмерным физическим нагрузкам, возможно попадание эритроцитов в мочу. Кроме того, это бывает при приеме некоторых лекарств. Но большое количество эритроцитов в моче бывает связано с воспалением почек, мочекаменной болезнью, артериальной гипертензией или опухолью.

Общий анализ мочи может многое рассказать об организме

Лейкоциты (LEU)

Норма: не более 5 в поле зрения.

Что это такое. Лейкоциты – белые кровяные тельца, отвечающие за иммунитет. Они немного чаще проникают в мочу, чем эритроциты, но если цифра в результатах более 5, это может говорить о нарушениях.

Значение выше нормы. Обычно бывает при воспалительных заболеваниях мочеполовой системы, а также при мочекаменной болезни.

Белок (PRO)

В норме белка в моче обычно не бывает либо не более 0,033 г/л.

Почки почти не пропускают белки. Но больные почки хуже фильтруют кровь, и белок, который в норме должен возвращаться в кровяное русло, вместо этого попадает в мочу.

Обнаружение белка в моче часто говорит о воспалительных заболеваниях органов выделения, сахарном диабете, отравлениях, нарушениях кровообращения в почках и даже опухолях. Но иногда небольшое количество белка попадает в мочу при переохлаждении или стоячей работе.

Глюкоза (GLU)

В норме глюкозы в моче обычно не бывает.

Обычно сахар расходуется нашим организмом для получения энергии, однако если есть его очень много, избыток может выводиться с мочой. Если это разовое явление, то ничего страшного. Кроме того, подобное бывает у беременных. В других случаях глюкоза в моче – признак заболеваний поджелудочной железы.

Изменение цвета мочи может указывать на неполадки со здоровьем

Соли (NIT)

В норме солей в моче практически не бывает.

При повышенном содержании солей повышается риск камнеобразования. Риски есть при обезвоживании, мясной диете, употреблении большого количества продуктов, содержащих щавелевую кислоту (например, шпинат), нефритах и сахарном диабете.

Кроме того

В норме не должны обнаруживаться билирубин (BIL), уробилиноген (URO) и кетоновые тела (KET). Наличие этих компонентов может говорить о заболеваниях органов пищеварения и нарушении обмена веществ.

О воспалительных заболеваниях говорит обнаружение слизи в моче. А вот частицы эпителия встречаются в норме, но их не должно быть слишком много. Если в поле зрения микроскопа их будет более 5, вероятны инфекции мочевыводящих путей или иные патологии.

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