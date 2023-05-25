Можно ли собрать салат из того, что растет во дворе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«А мы в детстве постоянно ели «пуговки». Такие растения росли вдоль дорог. Но сейчас я их в Ижевске не вижу», – недавно озадачила меня пожилая родственница. После этого я перерыла весь интернет в поисках этих загадочных «пуговок».

Оказалось, что это плоды просвирника – родственника мальвы, который сейчас в Ижевске мало где встречается. Но чаще в народе его плоды назывались «калачиками» или «арбузиками». И они действительно съедобны, даже в какой-то степени полезны, так как содержат много аскорбиновой кислоты. Правда, будучи собранными у дорог, особой пользы не принесут. А какие еще дикорастущие растения Удмуртии можно употреблять в пищу и стоит ли это делать?

В детстве – из интереса, в войну – с голоду

В детстве мы действительно что только на зуб не пробуем. Например, бобы желтой акации или дикие яблочки. Все это не то чтобы вредно, но не особенно вкусно. Кислица, или «заячья капуста», которую можно найти в лесу, тоже издревле была типично детским «деликатесом» – ее ели примерно как современные суперкислые мармеладки: не из-за вкуса, а из-за того, что необычно, забавно.

Домашняя кислица Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Сейчас, кстати, цветоводы выращивают множество сортов комнатной кислицы . Когда-то в школе, где я училась, она была в кабинете биологии, но недолго – ее попросту съели ученики. Вот только из-за высокого содержания кислот есть много «заячьей капусты» нельзя. Хотя много и не съешь.

Еще одно странное лакомство, которое раньше было популярно у детворы, – это смола вишневого дерева. В отличие от хвойной, она не такая липкая, имеет приятный фруктовый аромат и сладковатый вкус. Кстати, ее жевать даже полезно из-за природного антисептика, входящего в ее состав.

В голодные годы люди ели лепешки из лебеды Фото: Екатерина АРДАШЕВА

А вот в военные годы дикорастущие травы были основной едой. В детстве меня очень впечатляли рассказы прабабушки про лепешки из лебеды. Мне всегда было интересно, каковы они на вкус, хотя сама прабабушка говорила, что есть их можно было с трудом. Конечно, сейчас добавлять лебеду в муку вряд ли кому-то в голову придет, но когда-то она спасала жизни.

Не хуже салата

Но если отбросить такие крайности, как голодное время и детское любопытство, то можно набрать больше десятка диких растений, которые вполне успешно могут использоваться в современной кулинарии. Как правило, речь идет о молодых листьях и побегах. Справедливо это и для культурных растений – чем старше листья, тем они грубее.

Одуванчик съедобен целиком – от корня до цветка Фото: Мария Бакланова

Крапива – это, наверное, самый популярный дикий ингредиент для супов и пирогов. Конечно, ее необходимо обваривать кипятком, чтобы избежать ожогов, но ценители ни на что не променяют весенний суп с крапивой. Если говорить о пользе, то листья крапивы содержат бета-каротин, витамин E и B, а также железо и антиоксиданты.

Варить щи можно также из манжетки. Либо добавлять ее во вторые блюда. Это растение оказывает вяжущий и противовоспалительный эффект.

Из корня цикория делают подобие кофе Фото: Архив КП

Одуванчик тоже содержит уйму витаминов и часто используется для приготовления салатов. Его листья, вымоченные в соленой воде, практически теряют горечь, а цветки добавляют в блюдо медовые нотки и хороши в виде варенья. Вообще, одуванчик съедобен целиком, из его корня делают порошок, напоминающий по вкусу кофе. Такой напиток не вызывает скачков артериального давления, зато стимулирует аппетит и улучшает пищеварение.

Кстати, такой же «псевдокофе» можно делать и из корней цикория. А корень и молодые стебли лопуха можно запекать вместо картошки и использовать как начинку для пирожков (предварительно спассеровать с луком).

Щавель, или кислинка Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Молодые побеги и корневища рогоза (его часто ошибочно называют камышом) тоже питательны. В отварном виде побеги похожи на спаржу, а корневища в запеченном – на картофель.

Такие растения как щавель и ревень часто вообще воспринимают как культурные. Из них готовят пироги и кисели. А для приготовления салатов можно использовать листья сныти, клевера и молодого подорожника. Довольно полезным растением, в составе которого много йода и калия, является мокрица, или звездчатка средняя, если по-научному.

Мокрица полезна для здоровья Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Национальный колорит

В Удмуртии есть и национальные блюда, которые готовятся из дикорастущих растений. Например, весенние молодые побеги полевого хвоща – так называемые «пистики». На севере нашей республики их до сих пор активно собирают и используют в качестве начинки для пирожков и перепечей. По вкусу они напоминают печень, а собирать их можно всего несколько дней в году, поэтому удмурты часто заготавливают их впрок. Побеги хвоща довольно полезны для здоровья, это растение благотворно действует на мочевыводящую и сердечно-сосудистую системы.

Из крапивы получаются вкусные щи Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Еще одно популярное растение у северных удмуртов – это борщевик сибирский. От опасного борщевика Сосновского от отличается густоопушенным стеблем и желтыми соцветиями. Используются в пищу как стебли, так и листья молодого растения. Их добавляют в супы и окрошки, пекут с борщевиком и пироги.

Не всякую траву можно есть

Если вам хочется внести в свое меню разнообразие за счет дикоросов, помните несколько правил:

- собирайте только молодые части растений;

- не собирайте растения вдоль дорог и на городских клумбах;

- имейте в виду, что некоторые растения являются не только пищевыми, но и лекарственными, так что изучите противопоказания.

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