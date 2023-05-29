Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже с понедельника в Ижевске могут начаться дожди, и продлятся они всю неделю, по крайней мере, об этом говорит прогноз гидрометцентра России. Однако сервис Яндекс. Погода утверждает, что засуха продолжится. А вот в том, что жара спадет и погода будет по большей части пасмурной, уверены все синоптики.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 29 мая, будет около +23°С днем и до +16°С ночью.

Во вторник, 30 мая, гидрометцентр России обещает сплошную облачность, небольшие дожди и до +24°С днем, а ночью – около +15°С. Сервис Яндекс.Погода прогнозирует переменную облачность и более теплую ночь – до +20°С. В течение суток восточный ветер изменится на юго-восточный, его скорость будет составлять 2-3 м/с.

В среду, 31 мая, все сервисы погоды обещают днем до +26°С и облачную погоду. Возможен небольшой дождь. Ночью будет +14.. +19°С. Южный ветер сменится на западный, его скорость останется в пределах 3-4 м/с.

В четверг, 1 июня, днем – до +23°С, ночью – до +11°С, по данным гидрометцентра России, или до +16°С, по данным Яндекса. Утром продолжит дуть западный ветер со скоростью около 3 м/с, к вечеру он сменится на очень слабый северо-восточный.

В пятницу, 2 июня, по данным гидрометцентра России, ожидается до +22°С, Яндекс прогнозирует на 2°С теплее. Опять вероятны дожди, возможно, даже сильные. Ночью они прекратятся, будет до +11.. +16°С. Юго-восточный ветер за день изменится на западный, его скорость будет оставаться пределах 2-3 м/с.

В субботу, 3 июня, по предварительному прогнозу гидрометцентра России, в Ижевске небольшой дождь и до +23°С на термометре. Яндекс дождей по-прежнему не обещает. Ночь будет сухая, до +18.. +23°С. В течение суток будет преобладать западный ветер со скоростью около 3 м/с.

В воскресенье, 4 июня, синоптики обещают температуру до +22°С днем и до +15°С ночью. Снова есть вероятность осадков. Западный ветер может измениться на юго-западный или северо-западный, его скорость составит около 3-4 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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