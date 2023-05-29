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НовостиОбщество29 мая 2023 3:00

Погода на день: 29 мая в Ижевске переменная облачность и +23 °С

Расскажем о погоде на предстоящие сутки
Дана Солнцева
Ветер юго-западный

Ветер юго-западный

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня понедельник, 29 мая, пришла пора взбодриться и подготовиться к новому рабочему дню!

В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +23 °С. Ветер юго-западный 3 м/с. Возможно усиление ветра до 15-18 м/с. Ночью до +16 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 749 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 19%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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