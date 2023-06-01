Борщевик в Удмуртии: чем он опасен, как с ним бороться и почему он продолжает разрастаться

Когда-то его пытались возделывать как кормовое растение, но надежды себя не оправдали Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одна из проблем Удмуртии, о которой неизменно вспоминают летом, – это заросли опасного борщевика Сосновского. Когда-то его пытались возделывать как кормовое растение, но надежды себя не оправдали. Борщевик продемонстрировал гораздо больше минусов, чем плюсов. Его давно перестали специально выращивать, но избавиться от него оказалось не так-то просто. Уже много лет не прекращается эта борьба, но успех пока переменный.

О том, почему упрямое растение так сложно уничтожить и чем оно опасно, «Комсомолке» рассказали эксперты и общественники.

Почему в Удмуртии стал распространяться борщевик Сосновского

Как рассказала старший научный сотрудник Удмуртского НИИСХ УдмФИЦ УрО РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Любовь Тронина, большую роль в распространении борщевика Сосновского в прошлом веке сыграли региональные сельскохозяйственные опытные станции и научно-производственные организации.

Борщевик вырастает гигантским Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«В 1960-1970 годы продолжалось преднамеренное распространение борщевика Сосновского по всему Советскому Союзу в качестве перспективной силосной культуры. Исследования по изучению продуктивности новых силосных растений, в том числе борщевика, на базе Удмуртской опытной сельскохозяйственной станции велись с 1964 года. Так, в 1966 году на экспериментальных посевах борщевик Сосновского на третьем году жизни за 2 укоса дал 95,5 тонн на гектар зеленой массы. В 1973-1976 годах колхозам и совхозам республики было реализовано почти 1,7 тонны семян», – говорит Любовь Тронина.

По данным Россельхознадзора и министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, в республике общая площадь земель, засоренных борщевиком Сосновского, составляет более 8 тыс. га. Больше всего этот агрессор разросся в Балезинском, Завьяловском, Селтинском и Глазовском районе. Крупные популяции борщевика также отмечены в Увинском, Шарканском и Сарапульском районах.

В этих районах Удмуртии больше всего борщевика Фото: Архив КП

Чем опасен борщевик

Первое, о чем мы думаем, когда слышим слово «борщевик», – это страшные ожоги. Коварство борщевика Сосновского в том, что обжигает он не сразу. Первичным признаком ожога является, как правило, небольшое покраснение кожи с умеренным зудом. Поначалу на это можно и не обратить внимания. Но если не предпринять мер, на пораженном месте нарастает отек, усиливается покраснение кожи с постепенным образованием прозрачных пузырей, заполненных жидкостью.

Дело в том, что все части растения содержат фурокумарины – вещества, которые при попадании на кожу резко повышают ее чувствительность к ультрафиолету. Поэтому в ясную погоду ожоги бывают сильнее и болезненнее. Если контакта с борщевиком избежать не удалось, нужно сразу же промокнуть кожу салфеткой, промыть с мылом и укрыть от солнечных лучей.

Старший научный сотрудник Удмуртского НИИСХ УдмФИЦ УрО РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Любовь Тронина. Фото: НИИСХ УдмФИЦ УрО РАН

Но это еще не все. Растение выделяет летучие вещества, способные вызывать серьезную аллергию. Жить рядом с большими зарослями этих зеленых великанов небезопасно.

Кроме того, борщевик Сосновского способен уничтожать целые экосистемы, захватывая пространство и вытесняя другие, исконно растущие на этих землях виды растений. Иногда его даже называют «зеленым пожаром». Быстрый рост и огромная площадь листовой поверхности, способность расти скученно, а также выделять вещества, которые угнетают прорастание семян других растений, – все это приводит к тому, что у борщевика Сосновского практически не остается конкурентов.

Борщевик дает много семян, которые сохраняют всхожесть на несколько лет Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Как же с ним бороться?

По мнению экспертов, скашивание – это самый неэффективный способ борьбы с борщевиком Сосновского.

«У борщевика огромная семенная продуктивность. От 20-25 до 100 тысяч семян образует одно растение! На следующий год прорастают только 20-70 % семян, остальные находятся в почве, не теряя всхожести 2-3 года, а по некоторым данным, 5-8 лет. Сочный мощный стебель, богатый питательными веществами, позволяет семенам дозреть даже на скошенных растениях. Борщевик быстро восстанавливается после механических повреждений за счет почек возобновления на подземной части побега. Корень борщевика Сосновского при ежегодном скашивании сохраняет жизнеспособность до 10-12 лет», – продолжает рассказ Любовь Тронина.

Борщевик часто растет вдоль дорог Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Эффективность на больших территориях показывают только ежегодная вспашка или химическая обработка гербицидами. А лучшая борьба с борщевиком – это интенсивное землепользование, например, возделывание картофеля, которое включает и вспашку, и гербицидные обработки, и окучивание.

На обочинах дорог, склонах оврагов и других неудобьях, которые невозможно обработать техникой, наиболее эффективна химическая обработка, а лучшим способом борьбы с единичными растениями является выкапывание.

Еще один метод – вымораживание – также показывает определенную эффективность, но для этого на местах произрастания борщевика нужно убирать снег в течение всей зимы, а это слишком огромные площади. Впрочем, в Ижевске такой опыт был.

Председатель региональной экологической общественной организации «Город-сад – Ярушки» Александр Харевский Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Председатель региональной экологической общественной организации «Город-сад – Ярушки» Александр Харевский занимается проблемой борщевика в Ижевске уже около 10 лет.

«Наш успех состоял в том, что на протяжении последних пяти лет к осени в парке и на смежных с ним территориях не оставалось ни одного цветущего и тем более обсеменяющегося растения. В последнее время мы боролись при помощи выкапывания, хотя сначала работали триммером и косами. Глава города предоставлял трактор для уборки на больших площадях, и потом наши работники ходили и выкапывали корни. Тотальная выкопка велась и в лесу. Промораживание себя тоже оправдало – до сих пор там, где мы вымораживали борщевик, его нет, хотя уже начали появляться единичные растения. Но морозов тоже больше нет», – рассказывает Александр Харевский.

В Ижевске пробовали бороться с борщевиком путем промораживания Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Убирать борщевик нужно централизованно

Все бы хорошо, но средств на уборку борщевика в Ижевске, по словам общественников, выделяется не столько, сколько нужно бы. Так, летом 2023 года выделили всего лишь 500 тыс. рублей на обработку 6 га. Эта сумма рассчитана на весь Ижевск, но, по оценкам общественников, этого недостаточно. Кроме того, в контракт с подрядной организацией не входит выкапывание одиночных растений, которые проросли в лесу, а их необходимо убирать, ведь они дадут семена, и все отвоеванные территории вскоре снова зарастут борщевиком.

Залог успеха, считает Александр Харевский, – совместные скоординированные действия властей и подрядчиков, владельцев зараженных борщевиком земельных участков, общественников и простых жителей.

Косить борщевик не слишком эффективно Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Кстати, 29 мая глава Удмуртии Александр Бречалов в очередной раз обратил внимание профильных ведомств на то, что борщевик нужно убрать в срок – до конца июня, пока он не зацвел. Также он напомнил главам городов и районов региона, что средства на уничтожение опасного растения можно получить через республиканское министерство сельского хозяйства, причем в этом году денег выделено в два раза больше, чем в прошлом. Ранее вице-премьер правительства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала, что общая сумма составляет 9 миллионов рублей. По данным Минсельхоза республики, работы проведут на площади более 253 га. Для сравнения, в 2021 за счет господдержки борщевик убирали на площади 95,69 га, а в 2022 году – на площади 141,52 га.

Это растение неплохой медонос Фото: Екатерина АРДАШЕВА

А можно ли как-то использовать борщевик?

Есть и другое мнение: если не получается бороться, нужно научиться использовать, и в последнее время стали появляться довольно смелые проекты, например, стройматериалы из переработанных стеблей борщевика. Но пока до промышленных масштабов далеко.

«Существуют утопические варианты использования борщевика Сосновского в качестве источника сырья для химической, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности; для парфюмерной и фармацевтической промышленности, на корм скоту, для производства биоэтанола, древесного угля для бытовых нужд. И это еще не все варианты, так как действительно борщевик Сосновского формирует огромную биомассу, богатую углеводами, протеином, витаминами, микроэлементами и фурокумаринами. А еще борщевик – прекрасный высокоурожайный медонос! Пчелы собирают до 300 кг меда с 1 га. Но на сегодняшний день бизнес в переработке борщевика не заинтересован, так как с ядовитым и опасным для человека растением нужно бороться, а не возделывать», – комментирует Любовь Тронина.

С борщевиком Сосновского продолжают усиленно бороться на всех российских территориях. Кстати, собственники земель, вовремя не убравшие это растение, рискуют заплатить немаленький штраф: от 1,5 до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 150 тысяч для организаций.

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