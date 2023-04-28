В Ижевске изменился формат борьбы с борщевиком

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В Ижевске с наступлением летнего сезона продолжаются работы по борьбе с борщевиком Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Чаще всего растение встречается на окраине города, граничащей с Завьяловским районом, в том числе – Ярушкинский парк. В этом году ликвидация борщевика будет проходить более эффективным методом – покос, перепахивание и засев территории культурами.

«В первую очередь обрабатываем зоны, которые прилегают к тропинкам. Важно сделать это, пока борщевик маленький, до того как он сбросит новые семена», – пояснил Евгений Бунтов, начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды.

На работы по ликвидации растения выделено 500 тыс. рублей. Таким образом,подрядчику предстоит обработать территории города площадью 6 гектар.

Для обработки территории может обратиться каждый житель Ижевска. Для этого нужно сообщить о месте произрастания борщевика по номеру 072 или с мобильного – 998-072, а также написать сообщение в группу в ВК «Благоустройство Ижевска».

На территориях садоогородов, частных территориях или многоквартирных домов обработкой занимаются кооператив, УК или ТСЖ.

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