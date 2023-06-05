К концу недели в Ижевске похолодает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта неделя в Ижевске будет умеренно теплой и влажной. Солнце будет показываться редко, а со среды, вероятно, пойдут дожди. Впрочем, их обещает только гидрометцентр России, а Яндекс.Погода осадков не прогнозирует. Погода ожидается вполне комфортная для большинства людей, только к концу недели немного похолодает. Однако ночами возможны небольшие заморозки.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 5 июня, будет около +21°С днем и до +8°С ночью, однако, по данным удмуртского гидрометцентра, кое-где по республике ночные температуры могут опуститься до +3°С. А в северных районах и в низинах возможны слабые заморозки на почве.

Во вторник, 6 июня, гидрометцентр России обещает сплошную облачность без осадков и до +20°С днем, а ночью – около +10°С. Сервис Яндекс.Погода прогнозирует более теплую ночь – до +15°С. В течение суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 м/с.

В среду, 7 июня, разные сервисы погоды обещают днем от +19°С до +20°С. Ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ночью будет от +3.. +8°С (по данным гидрометцентра) до +13°С (по данным Яндекса). Подует западный ветер, днем его скорость составит около 4 м/с, а ночью – около 2 м/с.

В четверг, 8 июня, в Ижевске снова переменная облачность и дожди, а возможно и грозы. Днем – до +18.. +19°С, ночью похолодает до +1.. +7°С (по данным гидрометцентра) или до +12°С (по данным Яндекса). В течение суток будет сохраняться северо-западный ветер, днем его скорость составит около 2 м/с, а к ночи уменьшится до 1 м/с.

В пятницу, 9 июня, по данным гидрометцентра России, ожидается пасмурная, дождливая погода и температура до +20°С, Яндекс прогнозирует на 1°С теплее. Ночь также будет дождливой, до +8.. +14°С. Западный ветер сменится на северо-западный, его скорость будет оставаться в пределах 3-4 м/с.

В субботу, 10 июня, по предварительному прогнозу гидрометцентра России, в Ижевске довольно сильный дождь и похолодание до +16°С. Ночью до +6.. +12°С. В течение суток продолжит дуть северо-западный ветер со скоростью около 3 м/с.

В воскресенье, 11 июня, синоптики обещают температуру до +15°С днем и до +11°С ночью. Небо снова закроют тучи, есть вероятность дождей. Северо-западный ветер сохранится, его скорость составит около 3 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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