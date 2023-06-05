Погода в Ижевске на день: 5 июня ожидается переменная облачность и +21 градус

Прогноз для ижевчан на понедельник Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на понедельник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 5 июня в столице республики ожидается переменная облачность. Скорее всего, обойдется без осадков.

Температура воздуха днем составит +19.. +21°С. Скорость северо-западного ветра достигнет 4-9 м/с.

Вечером, по данным гидрометцентра России, столбик термометра опустится до +8°С. Дожди маловероятны. Ветер изменит направление на северное и снизит скорость до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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