К концу недели в Ижевске немного похолодает Фото: Мария ЛЕНЦ

На этой неделе в столице Удмуртии ожидается потепление и погода без осадков. К пятнице жара практически вернется, но в выходные температурный фон снова понизится, хотя и незначительно.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 12 июня, днем прохладно – около +15°С, ночью – до +4°С.

Во вторник, 13 июня, гидрометцентр России обещает ижевчанам переменную облачность без осадков и до +20°С днем, а ночью – около +7°С. Сервис Яндекс.Погода прогнозирует более теплую погоду – до +21°С днем и до +14°С ночью. Утром подует слабый восточный ветер со скоростью около 2 м/с, к вечеру он изменится на южный, который будет едва различим.

В среду, 14 июня, в Ижевске снова переменная облачность. Как и на протяжении всей недели. Днем до +23.. +24°С, ночью, по данным разных сервисов, от +10°С до +16°С. В течение суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 м/с.

В четверг, 15 июня, днем – до +24.. +25°С, ночью – до +9°С (по данным гидрометцентра России) или даже до +17°С (по данным Яндекса). В течение суток сохранится северо-западный ветер со скоростью 2-3 м/с.

В пятницу, 16 июня, по данным гидрометцентра России и Яндекса, днем ожидается все так же переменная облачность и температура до +25°С, ночью разные сервисы прогнозируют от +8°С до +18°С. Северо-западный ветер сменится на северный, его скорость сохранится в пределах 4 м/с.

В субботу, 17 июня, по предварительному прогнозу гидрометцентра России, в Ижевске слегка похолодает – до +21°С. Яндекс обещает до +20°С. Ночью будет до +8.. +14°С. В течение суток продолжит дуть северный ветер со скоростью около 3-4 м/с.

В воскресенье, 18 июня, синоптики обещают температуру до +17.. +19°С днем и до +11.. +13°С ночью. Будет облачно с прояснениями. Северный или северо-западный подует со скоростью около 3-5 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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