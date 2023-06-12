Погода в Ижевске на день: 12 июня ожидается переменная облачность и до +17 градусов

Какая погода ждет ижевчан в понедельник Фото: Яна АСТАХОВА

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на праздничный понедельник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 12 июня в столице республики ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха днем составит +15.. +17°С. Скорость северного ветра достигнет 6-11 м/с.

Вечером столбик термометра, по данным гидрометцентра России, опустится до +4°С. Ветер изменит свое направление на северо-восточное и снизит скорость до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Клещевым боррелиозом в Удмуртии заразилось 11 человек

Площадка для собак и дорожки: что появится в Березовой роще в Ижевске после ремонта в 2023 году?

День города-2023 в Ижевске: роспись автомобилей, фестиваль уличных музыкантов и выступление Олега Газманова